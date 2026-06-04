Les Knicks entrent déjà dans l’histoire

Avec leur 12ᵉ victoire consécutive, les New York Knicks suivent les traces de deux franchises historiques.

En remportant cette nuit le game 1 des Finales NBA 2026 face aux Spurs (105-95), les Knicks sont entrés dans l'histoire. Cette victoire, synonyme de douzième succès d'affilée, permet à New York de devenir seulement la troisième équipe à remporter au minimum 12 matches de suite en playoffs.

Après avoir mis 4-2 à Atlanta, puis avoir infligé un 4-0 successif aux 76ers et aux Cavaliers, les Knicks mènent désormais 1 à 0. La franchise portée par Jalen Brunson rejoint deux équipes mythiques : les Spurs de 1999 et les Warriors de 2017.

Spurs 1999 : 12 victoires

Mené par Tim Duncan et David Robinson, San Antonio a réalisé cette année-là des playoffs gigantesques pour aller décrocher le premier titre NBA de son histoire. Comme Victor Wembanyama, Duncan n'était qu'au début de sa carrière - il s'agissait de sa deuxième saison - mais était déjà ultra-dominant.

Coachés par la légende Gregg Popovich, ces Spurs de 1999 sont aujourd'hui considérés comme l'une des meilleures défenses de l'histoire de la NBA.

En 1999, San Antonio affiche un bilan de 15-2 en playoffs. Après avoir battu les Timberwolves 3 à 1, ils se sont attaqués au véritable test, les Lakers de Kobe Bryant et de Shaquille O'Neal. Résultat… 4 à 0, les Spurs n'en ont fait qu'une bouchée.

Tim Duncan baseline slam (1999)

Western Conference semifinals Gm 3

Spurs vs Lakers pic.twitter.com/FbjG0tdVps — Vintage Hoops (@VintageHoops) June 5, 2024

Ils ont ensuite enchaîné avec un 4-0 face à Portland puis ont collé un récital, 4-1 face aux New York Kicks. Ce premier titre a été le premier pas vers une domination de la NBA par San Antonio sur les années qui ont suivi.

Warriors 2017 : 15 victoires

Souvent nommés parmi les meilleures équipes de l'histoire du basket, les Warriors de Stephen Curry comptaient aussi dans leurs rangs Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green ou Andre Iguodala. Une superteam fonctionnelle comme on en a rarement vu.

Avec Steve Kerr à la manette, les Warriors de 2017 ont réalisé la meilleure série de playoffs de l'histoire avec un bilan de 16 victoires pour seulement 1 défaite.

D'abord opposés aux Blazers, ils ont signé un 4-0 sans bavure qu'ils ont réitéré par la suite face au Jazz, puis contre les San Antonio Spurs en finale de la conférence Ouest.

En Finales NBA, Golden State a pris sa revanche de 2016 en battant les Cavaliers de LeBron James, 4 à 1.

Avec une armada offensive inarrêtable et une défense dirigée d'une main de fer par Green, ces playoffs ont été une domination sans partage Les coéquipiers de Chef Curry ont gagné 15 matches de suite, avant de perdre leur seule opposition contre Cleveland dans le game 4. Un run de playoffs historique et un record all-time que les Knicks auront du mal à égaler.

Warriors close out Finals Game 5 for the title in 2017 Durant: 39 PTS | 6 REB | 5 AST

Curry: 34 PTS | 10 AST | 6 REB

Iguodala: 20 PTS | 4 REB | 3 AST pic.twitter.com/VLoMeTwWRf — 30🅿️roblemz (@30problemz) May 14, 2026

La franchise de la Bay a remporté sa cinquième bague cette saison-là et Kevin Durant, en feu, a été désigné MVP des finales à l'unanimité, comme l'année suivante.

New York peut suivre le chemin des Spurs de 1999 et des Warriors de 2017, en allant à son tour remporter le titre de champion NBA.