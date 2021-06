Entre Luka Doncic et Rick Carlisle, ça n’allait plus, la preuve…

Ces derniers jours, Dallas c'est un peu... Dallas. A chaque jour ses rebondissements et ses annonces fracassantes. Jeudi, on apprenait donc que Rick Carlisle avait décidé de quitter les Mavericks deux ans avant la fin de son contrat, peu après le départ "d'un commun accord" de Donnie Nelson, le GM historique de la franchise. Sans tomber complètement des nues, on pouvait quand même être un peu étonnés de la tournure prise par les événements. Tim MacMahon d'ESPN était l'invité de Zach Lowe dans le Lowe Post quelques heures avant l'annonce du départ de Carlisle. Déjà, le journaliste avait mis en avant la relation devenue compliquée entre le head coach et Luka Doncic.

Quelques épisodes en particulier ont entaché les rapports à la base cordiaux entre le prodige slovène et l'un des coaches les plus victorieux de la NBA.

Rick Carlisle quitte Dallas, la révolution continue chez les Mavs !

Lors d'un match cette saison, Doncic aurait copieusement invectivé Rick Carlisle dans le vestiaire et devant tout le monde. La cause : l'influence d'Haralabos "Bob" Voulgaris, le GM de l'ombre dont on a parlé à plusieurs reprises ces derniers jours. Luka reprochait à nouveau à son coach de se laisser influencer par l'ancien parieur devenu directeur de l'analyste statistique chez les Mavs. Il lui aurait ainsi lancé : "Qui est le coach ici ? Toi ou Bob ?". En février dernier, contre Golden State, Doncic avait cette fois directement dégoupillé contre Voulgaris, à nouveau présent près du banc pour siffler à l'oreille de Carlisle, après que celui-ci lui avait demandé de se calmer. La réponse de l'ancien Madrilène : "Putain, ne me dis pas de me calmer !".

Dès 2019, Luka Doncic a commencé à ressentir de l'aversion pour les méthodes de Carlisle en matière de management humain. A l'époque, Salah Mejri, que Doncic connaît très bien pour avoir déjà évolué avec lui à Madrid, fait partie de l'effectif de Dallas. Mejri et Doncic sont très bons amis et ce dernier ne supporte pas que Carlisle se serve du Tunisien comme d'un souffre-douleur à chaque fois qu'il est pris de colère dans le vestiaire.

A plusieurs reprises cette saison, Luka Doncic a montré sa désapprobation envers certaines décisions de Rick Carlisle pendant les matchs et le groupe a assisté à quelques échanges tendus.

On ne peut pas affirmer que la volonté de Carlisle de stopper son histoire avec les Mavs soit directement liée à sa relation orageuse avec Luka Doncic, mais ça y ressemble tout de même un peu. L'ancien joueur des Boston Celtics a probablement compris que malgré quelques similitudes avec Dirk Nowitzki, il n'aurait sans doute jamais la même confiance de la part de Doncic.

