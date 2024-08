Notre équipe de France pour les Jeux Olympiques 2028

« Le basket grandit ici. J’apprends et je suis inquiet pour nos adversaires dans quelques années. » Tout juste médaillé d’Argent, Victor Wembanyama annonçait la couleur. Cette première expérience avec l’équipe de France lui a donné faim d’un métal encore plus brillant. Oui, les « Avengers » du Team USA ont gagné à Paris. Mais les supers héros de 2024, les Stephen Curry, LeBron James et Kevin Durant, ne seront plus là en 2028 (suspense sur KD) quand il faudra défendre le titre à la maison.

ESPN a présenté un roster potentiel pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Nous avons fait de même pour les Bleus.

Nos 12 joueurs de l’équipe de France pour 2028

Guards

Matthew Strazel (26 ans en 2028) : Qui sait quelle aurait été la suite du tournoi olympique sans cette action à quatre points extraordinaire du meneur de Monaco contre le Japon ? Auteur de 17 points ce soir-là, le jeune homme est plus ou moins sorti de la rotation ensuite. Mais c’est normal, il découvre. Dans quatre ans, il sera logiquement un joueur encore plus mature. C’est peut-être le mieux placé pour tenir le rôle du poste un gestionnaire et fort défenseur capable d’amener aussi de la percussion en attaque.

Nolan Traoré (22 ans) : La prochaine pépite tricolore. Si tout se passe bien, Traoré aura trois saisons NBA dans les jambes avant de disputer les Jeux Olympiques à L.A. C’est généralement au cours de cette troisième année que les jeunes talents passent un grand cap. Du talent, justement, le prodige de Saint-Quentin en a plein ! Il est peut-être le meneur du futur chez les Bleus, un guard capable d’allier scoring et création au plus haut niveau. Ça promet.

Theo Maledon (27 ans) : On y croit vraiment dans ce rôle de joker offensif. On l’a préféré d’un chouilla à Nadir Hifi et Elie Okobo. Parce que Maledon a encore beaucoup de potentiel inexploité. Son retour en France, à l’ASVEL, devrait lui permettre de se montrer et de briller en Euroleague. Il existe un scénario où il devient l’un des meilleurs joueurs français d’ici 2028.

Wings

Isaïa Cordinier (31 ans) : Il est devenu un patron chez les Bleus. Les Américains l’ont ciblé sur la finale mais Cordinier a fait sensation sur les phases à élimination directe. Il sera dans la force de l’âge aux prochaines Olympiades. Toujours aussi rusé et encore fort physiquement. En plus de tout ce qu’il peut apporter sur le terrain, il sera sans doute l’un des cadres du vestiaires.

Zaccharie Risacher (23 ans) : Numéro un de la dernière draft, Risacher va débuter sa carrière NBA avec une certaine pression. Mais quel que soit son succès dans la plus grande ligue, on parie qu’il sera l’un des joueurs les plus précieux en équipe de France. Parce qu’il met du liant constamment, avec sa défense son adresse et, peut-être d’ici là, une vraie évolution balle en main.

Bilal Coulibaly (24 ans) : L’arrière des Washington Wizards sera éventuellement l’un des meilleurs défenseurs sur l’homme de la ligue en 2028. En plus de toutes ses qualités athlétiques, le jeune homme aura probablement passé un pallier dans le jeu.

Evan Fournier (35 ans) : Une dernière pour la route ? Il faut bien un ancien pour gouverner le tout. Normalement, dans son registre de scoreur-shooteur, Fournier peut encore donner de sérieux coups de main à Los Angeles. Tout en étant le capitaine de l’équipe.

Jaylen Hoard (29 ans) : En voilà un qui pourrait devenir l’un des meilleurs joueurs de l’Euroleague – ou au moins une valeur sûre – dans un futur très proche. Il sera oublié par ses adversaires américaines, comme l’ont été les Yabusele et autres Lessort, mais il va vite leur rappeler toutes ses qualités.

Bigs

Victor Wembanyama (24 ans) : Sera-t-il le meilleur joueur du monde en 2028 ? C’est peut-être encore un peu tôt mais le Français aura peut-être déjà fini une fois dans le top-5 du vote pour le MVP. Il sera évidemment le chef de file de cette sélection française. Et tant qu’il est là, les chances de médaille (d’Or !) seront nombreuses.

Guerschon Yabusele (32 ans) : Il sera peut-être un peu moins percutant (et encore) mais Yabusele, le meilleur joueur français depuis trois compétitions, aura évidemment sa place à Los Angeles. Pour transmettre le relais aux futurs générations. Son spot, les Tidjane Salaün et compagnie vont devoir aller le chercher à la sueur de leur front.

Alexandre Sarr (23 ans) : Pas sûr qu’il soit complètement prêt dans quatre ans mais sa taille, son envergure et ses qualités en font un jeune très intéressant à lancer dans le grand bain des Jeux Olympiques. Surtout qu’il aura déjà fait une compétition avec les A d’ici là. Un back-up parfait pour Wembanyama… et même un complément par moments.

Matthias Lessort (32 ans) : Il fallait trancher avec Rudy Gobert, qui aura 36 ans. Peut-être que le DPOY aura la place dans le groupe, notamment en raison de son statut historique chez les Bleus. Pour l’instant, on a mis Lessort.

Mais aussi…

Rudy Gobert, Frank Ntilikina, Ousmane Dieng, Nadir Hifi, Killian Hayes, Tidjane Salaün, Rayan Rupert, Melvin Ajinça, Elie Okobo… et tellement d’autres.

Et vous, vos 12 bleus pour Los Angeles ?