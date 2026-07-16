Les Bleuets s’imposent face à la Pologne, direction les quarts de finale de l’Euro U20

Les Bleuets se sont qualifiés contre la Pologne pour les quarts de finale de l'Euro U20 en Slovénie. Retour sur leur performance.

Après avoir dominé leur groupe avec trois victoires en trois matches de poule, l'équipe de France U20 avait rendez-vous hier en huitième de finale de l'EuroBasket face à la Pologne.

La rencontre a été loin d'être une opposition facile. Dès le premier quart-temps, les Bleuets se sont retrouvés en difficulté face à des Polonais agressifs.

La défense est passée à côté, avec un cinq de départ compliqué qui s'est vite retrouvé surpassé dans beaucoup de situations. Les changements ont permis de retrouver un meilleur équilibre pour la suite.

Les Français ont relevé la tête dans le deuxième quart-temps, en reprenant l'ascendant sur la Pologne, mais ce n'était pas pour autant gagné d'avance. En effet, au retour des vestiaires, les coéquipiers de Szymon Kiejzik sont revenus plus déterminés que jamais pour repasser devant au score.

Dans une fin de match accrochée, les Tricolores l'ont finalement emporté 90 à 79 et filent en quart de finale.

Mohamed Diakité en sauveur

Ce succès, les joueurs de Mickaël Hay le doivent notamment à Mohamed Diakité. Auteur d'une première période exceptionnelle avec 18 points, il a permis à la France de ne pas sombrer dans les moments les plus compliqués de la rencontre.

Impressionnant par son physique, il s'est imposé des deux côtés du terrain avec une performance plus qu'efficace. Il a terminé meilleur joueur de la rencontre avec 22 points (72,7 % FG), 4/5 à trois points, 8 rebonds, 2 passes, 3 contres et surtout 29 d'efficacité.

3-and-D? Mohamed Diakite ('06) can shoot the lights out. 📊 22 PTS | 4/5 3PM | 8 REB | 2 AST | 3 BLK pic.twitter.com/bm71fw4v1f — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 15, 2026

L'ailier de 20 ans est en train de monter en puissance dans cet Euro.

À ses côtés, Mohamed a pu compter sur l'aide des très bonnes rentrées d'Oscar Wembanyama et Youssouf Yatabare. En sortie de banc, les deux Bleuets ont fait un bien fou.

Oscar continue de briller après ses récentes performances. Il a fini avec 9 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres en 11 minutes. Youssouf, lui, a brillé par son adresse et son efficacité dans les deux zones du terrain. Il a planté 13 points (83,3 % FG), 4 rebonds et 1 interception pour 16 d'efficacité.

Les jeunes de l'équipe de France peuvent être fiers d'avoir tenu face à des Polonais combatifs. Ils tenteront de décrocher leur place en demi-finale en ce début d'après-midi.

Rendez-vous à 13h30 face à la Croatie, une autre paire de manches.