Dallas peut-il trader le 1st pick et se passer de Cooper Flagg ?

La loterie de la Draft 2025 a livré son verdict et il a choqué tout le monde. A commencer par les fans des Dallas Mavericks, encore traumatisés par le trade de Luka Doncic et les perspectives fort peu réjouissantes à court terme, après la grave blessure de Kyrie Irving notamment. Les Mavs, donc, ont hérité du 1st pick, poussant une bonne partie des observateurs à crier au complot, imaginant un deal tri-partite entre la NBA, les Lakers et Dallas pour que tout le monde y trouve son compte. On aura aucun moyen de prouver quoi que ce soit, donc autant se concentrer sur ce qu'il va advenir.

L'évidence serait que les Mavs draftent Cooper Flagg, l'un des meilleurs prospects américains - sur le papier et sur ce qu'il a montré avec Duke - probablement depuis Anthony Davis (tiens...) - avec le cas particulier de Zion Williamson. L'immense majorité des franchises de la ligue seraient heureuses de pouvoir entamer une reconstruction avec l'ailier des Blue Devils, impactant des deux côtés du terrain et à l'aise avec l'idée d'être l'un des visages de la NBA sur les 15 ans à venir. Il est probable que Nico Harrison fasse ce choix.

Incroyable : Dallas aura le 1st pick à la Draft 2025 !

Mais peut-on vraiment exclure un scénario comme ceux de 1993, de 2014 ou de 2017 ? Les équipes qui détenaient le 1st pick l'ont échangé avec des motivations un peu différentes à chaque fois :

En 1993, Orlando avait drafté Chris Webber en n°1, avant de le trader immédiatement contre Penny Hardaway (n°3) et trois futurs 1er tours.

En 2017, les Celtics avaient échangé, avant la Draft, le pick n°1 contre le pick n°3, laissant les Sixers sélectionner Markelle Fultz pour tranquillement récupérer Jayson Tatum deux picks plus loin. Dans ces deux cas de figure, on était simplement sur une préférence pour un rookie plutôt que pour un autre.

En 2014, les Cavs avaient drafté Andrew Wiggins avec le 1st pick, avant de l'envoyer deux mois plus tard à Cleveland dans un trade à trois équipes. Les Cavs avaient récupéré Kevin Love, un joueur plus intéressant à leurs yeux à l'instant 't' pour accompagner LeBron James, revenu dans l'Ohio durant cette intersaison-là.

On peut d'ores et déjà écarter la piste d'une préférence pour un autre joueur. Ou alors les scouts des Mavs ont vu chez les prometteurs Dylan Harper et Ace Bailey, non qualifiés pour le Tournoi NCAA alors qu'ils évoluaient dans la même équipe de Rutgers... - quelque chose de supérieur à ce que tout le monde a pu observer pendant un an chez Cooper Flagg.

En revanche, on ne peut pas exclure la possibilité que Nico Harrison s'en tienne à son argumentaire et à son voeu de compétitivité immédiate.

Le 1st pick dans un package pour Giannis ?

On a beau tenir Flagg en très haute estime, il est peu probable qu'il fasse à lui seul des Mavs un contender la saison prochaine. Ce qui nous amène à nous demander si les Mavs ne vont pas gentiment tâter le terrain auprès de quelques unes des stars qui pourraient être disponibles pendant l'intersaison. Leur nombre n'est pas très élevé :

Giannis Antetokounmpo , que l'on dit ouvert à l'idée de jouer ailleurs et donc de demander son trade

Joel Embiid, que l'on imagine mal être une cible pour Dallas avec son historique récent de blessures et la présence à l'intérieur d'Anthony Davis

, que l'on imagine mal être une cible pour Dallas avec son historique récent de blessures et la présence à l'intérieur d'Anthony Davis Ja Morant, dont la cote n'est pas au plus haut et qui ne semble pas avoir le même potentiel de game changer que les deux autres, d'autant que la défense si chère à Nico Harrison n'est pas sa qualité première.

Pour Giannis, on imagine quand même qu'il aura son mot à dire s'il demande et obtient son trade. Pour Milwaukee, il sera compliqué de récupérer un atout aussi important que Flagg dans une autre transaction et on imagine qu'un package autour du 1st pick sera satisfaisant. Mais Giannis lui-même sera-t-il botté par le projet Dallas ?

Pour Embiid, avec un tel contrat et une telle incertitude autour de son physique, ce serait quasiment de l'inconscience pour Harrison de procéder à ce trade. Le joueur, en revanche, y trouverait peut-être son compte.

Pour Morant, il faudrait probablement que Memphis ajoute d'autres assets, à moins que Nico Harrison ne le considère comme suffisant par lui-même, ce qui paraît très compliqué. Avec la blessure de Kyrie Irving, faire venir un meneur All-Star ne serait pas dénué de sens, mais à la place du GM des Mavs, on éviterait quand même ce pari risqué.

A cette heure, les autres superstars de la ligue non blessées sur le long terme, comme Nikola Jokic ou Anthony Edwards, n'ont aucune raison d'être mises sur le marché pour un 1st pick, même aussi doué que Cooper Flagg. Les prochaines semaines seront donc fascinantes du côté des Mavs, dont on se demande s'ils activeront vraiment une reconstruction ou iront dans une autre direction qui ne manquerait pas de choquer à nouveau la planète NBA...