Et si les Bulls faisaient le steal de la Draft avec Caleb Wilson ?

Avec le 4e pick de la Draft 2026, les Chicago Bulls vont peut-être récupérer Caleb Wilson. Petite présentation.

À quelques jours de la Draft NBA 2026, le débat semble déjà verrouillé. AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer occupent l'essentiel de l'espace médiatique et sont présentés comme les trois futurs visages de cette cuvée. Pourtant, un autre prospect pourrait bien finir par leur faire de l'ombre à moyen terme : Caleb Wilson.

Attendu autour de la quatrième position, l'ailier-fort pourrait devenir l'un des plus gros steals de cette Draft. Pas forcément parce qu'il est sous-estimé par les scouts, mais parce que ses qualités semblent parfois reléguées au second plan derrière l'aura des deux favoris.

Un profil physique déjà taillé pour la NBA

Wilson coche déjà de nombreuses cases recherchées par les franchises NBA modernes. Mesuré à plus de 2,06 m sans chaussures, avec une envergure de 2,13 m et une détente qui lui a permis d'obtenir un score de 94,5 au Combine, il possède des outils physiques exceptionnels. À titre de comparaison, un score supérieur à 75 est déjà considéré comme élite.

Son unique saison universitaire a également confirmé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène athlétique. Avant qu'une blessure au pouce ne mette fin prématurément à son année, Wilson tournait à 19,8 points, 9,4 rebonds, 1,4 contre et 1,5 interception de moyenne, tout en affichant 57,8 % de réussite au tir.

Plus qu'un simple défenseur polyvalent

Le parallèle le plus évident est celui de Jaden McDaniels. Même longueur, même mobilité latérale et même capacité à défendre plusieurs postes. Mais là où Wilson intrigue davantage, c'est dans son potentiel offensif.

Plusieurs observateurs voient chez lui des qualités qui rappellent davantage Pascal Siakam. Sans être un créateur ultra spectaculaire, Wilson possède déjà une lecture du jeu rare pour un joueur de son âge. Il identifie rapidement les mismatches, coupe intelligemment sans ballon et sait distribuer depuis le poste haut. Des aspects qui mettent souvent plusieurs années à apparaître chez les jeunes intérieurs.

Si son tir extérieur continue de progresser, il pourrait rapidement devenir beaucoup plus qu'un simple spécialiste défensif.

Le mariage idéal avec les Bulls ?

Son éventuelle arrivée à Chicago, qui possède le 4e pick, pourrait également accélérer son développement. Le front office des Bulls a récemment résumé sa philosophie de reconstruction avec l'acronyme "SLAP" : Size, Length, Athleticism and Physicality. Difficile de trouver un prospect qui corresponde davantage à cette définition.

La franchise n'a aujourd'hui aucun titulaire indiscutable sur les postes d'ailier après les nombreux changements opérés ces derniers mois. Wilson pourrait donc récupérer immédiatement des responsabilités importantes plutôt que de devoir patienter derrière des vétérans établis.

L'arrivée de Tiago Splitter sur le banc pourrait également jouer en sa faveur. Le Brésilien a connu l'importance des grands joueurs mobiles capables d'impacter le jeu des deux côtés du terrain et pourrait offrir un environnement idéal pour développer ce profil hybride.

Et si Chicago récupérait le futur meilleur joueur de la Draft ?

La plupart des mock drafts placent logiquement Caleb Wilson derrière Dybantsa et Boozer. Les deux prospects disposent d'un pedigree plus médiatisé et d'une trajectoire plus facile à raconter.

Mais lorsque l'on regarde les outils physiques, la production, les instincts et surtout la marge de progression, Wilson possède peut-être le meilleur rapport entre plafond et risque de toute la cuvée. Si son tir devient simplement respectable au niveau NBA, les Bulls pourraient ne pas récupérer le quatrième choix de la Draft, mais un joueur qui aurait très bien pu prétendre aux deux premières places.