Et si les Hawks créaient la surprise ?

Dans notre dernier CQFR, nos journalistes se sont penchés sur la hiérarchie à venir dans la conférence Est et sur la possibilité de voir un outsider émerger. Parmi les équipes évoquées — Detroit, Orlando et Atlanta — ce sont bien les Hawks qui cristallisent le plus d’interrogations.

Un plafond très élevé… et un risque tout aussi grand

« Si je fais le choix de la raison, je pense qu’Orlando a objectivement plus d’armes, ou du moins serait le choix le plus sûr. Et pourtant Atlanta me hype pas mal », confie Théo. La saison passée, la blessure de Jalen Johnson avait freiné l’élan de l’équipe, mais le potentiel reste intact selon lui. Sur le papier, l’effectif paraît plus fort que les résultats obtenus ces dernières saisons.

« Orlando est peut-être celles qui a le moins de chances de se planter. Atlanta a un plafond très élevé mais a aussi un potentiel de plantage extrêmement élevé. Ça peut aller dans un sens comme dans l’autre », résume Antoine.

Des renforts qui changent le visage de l’équipe

Le groupe est dense : Trae Young, Kristaps Porziņgis — en année de contrat —, Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu, Zacharie Risacher, Luke Kennard et Dyson Daniels composent un top 8 jugé très séduisant.

« Quand tu déroules l’effectif comme ça, je le trouve vraiment super intéressant. Tu as de la diversité, du shoot extérieur, des créateurs, et Trae Young qui est peut-être l’un des meilleurs passeurs de sa conférence, t’as des ailiers et des arrières de grande taille qui peuvent défendre », souligne Théo.

La saison où Snyder doit trouver la formule

Pour nos chroniqueurs, la balle est désormais dans le camp de l’entraîneur : « C’est la saison où Quin Snyder doit faire quelque chose de cette équipe. Si là ça marche pas à Atlanta, c’est qu’il y a un problème. »

Car malgré la variété de profils, les Hawks n’ont fini que 18e défense de la ligue et leur attaque n’a pas atteint l’efficacité espérée. « Tu comprends pas, tu te dis qu’il y a un vrai problème pour assembler le puzzle. »

Pour Théo, il n’y a pas de raison pour que cette année les Hawks soient aussi faibles que par le passé en défense. « C’est pas parce que Trae Young ne défend pas que les autres ne le font pas autour de lui. En plus tu as maintenant deux protecteurs de cercle avec Okongwu et Porzingis qui peuvent jouer ce rôle-là. »

Une année charnière pour le projet Trae Young

La réussite de la saison passera aussi par la gestion de la situation contractuelle de la star. Trae Young est éligible à une extension, mais l’équilibre entre ses prétentions et la flexibilité de la franchise sera déterminant.

« Derrière la manière dont cette négociation va se passer, il peut y avoir un vrai impact sur le terrain », estime Théo, convaincu qu’un compromis positif pourrait influencer l’attitude et l’implication du meneur.

Verdict : une équipe excitante mais fragile

Le constat est partagé : Atlanta possède le talent pour viser le top 4 à l’Est, mais reste sous la menace d’un nouvel échec. « Cette équipe est excitante. Mais si ça ne marche pas, les questions vont être profondes », préviennent nos journalistes.

