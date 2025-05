Et si Victor Wembanyama faisait en fait… 2,30 m ?

La taille de Victor Wembanyama est déjà un paramètre déterminant qui rend l'intérieur des Spurs très compliqué à affronter pour les 29 autres équipes de la ligue. Elles ne sont sans doute pas au bout de leurs peines...

D'après la petite enquête de Marylin Dubinski de Pounding the Rock, il se pourrait que Wembanyama ne mesure pas 2,23 m comme l'a répertorié la NBA en 2023, avant de le rétrécir de deux centimètres sur la saison suivante, mais un peu plus. Pour ne pas dire BEAUCOUP plus.

Il y avait déjà eu quelques doutes lorsque l'international français avait posé récemment en compagnie de Tim Duncan et David Robinson en les faisant presque passer pour des humains lambda. La présence de Victor Wembanyama au côté de Maxime Raynaud, le prospect français de Stanford qui espère être drafté cette année, a été l'occasion de prendre une photo entre membres de l'agence Comsport. Raynaud, qui a été mesuré à 2,16 m lors du NBA Draft Combine la semaine dernière, donne aussi l'impression d'avoir bien plus que cinq centimètres de moins...

En utilisant un simulateur de gabarits, un internaute en a déduit que Victor mesurerait en fait plus de 2,30m. Soit il continue de grandir à 21 ans, ce qui s'est déjà vu par le passé, soit le joueur et les Spurs veulent absolument que l'on pense qu'il fait moins, ce qui ne serait pas une première non plus...