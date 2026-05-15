Et si Wembanyama n’était pas vraiment le recordman des contres ?

Le record de Victor Wembanyama en playoffs pourrait déjà être contesté… à cause de statistiques hallucinantes retrouvées autour de Wilt Chamberlain.

Le match à 12 contres de Victor Wembanyama contre les Minnesota Timberwolves avait été présenté partout comme un nouveau record NBA en playoffs. Mais un immense article publié par Yahoo Sports et signé par Tom Haberstroh vient sérieusement relancer le débat autour du "vrai" roi du contre : Wilt Chamberlain.

Le papier de Yahoo détaille les recherches monumentales menées ces derniers mois par Michael Lynch, directeur des projets statistiques de Sports Reference et ancien chercheur d’ESPN. Son travail : retrouver et compiler les statistiques "pré-officielles" des contres NBA avant 1973-74, saison à partir de laquelle la ligue a commencé à enregistrer officiellement les blocks. Et les découvertes sont complètement folles.

Selon les recherches publiées récemment sur Basketball Reference, Wilt Chamberlain aurait réalisé plusieurs matches en playoffs largement au-dessus des 12 contres de Wembanyama. Le cas le plus spectaculaire remonte à 1969, lors d’un match contre les Atlanta Hawks où Wilt aurait contré… 16 tirs. Oui, 16.

Ce chiffre provient de plusieurs comptes-rendus de presse de l’époque, notamment un article du Daily Breeze détaillant précisément la performance du pivot des Los Angeles Lakers. Des images vidéo existent également et montrent Chamberlain enchaîner les contres dans une séquence devenue presque mythologique avec le temps.

Et ce n’est peut-être même pas son record absolu. Selon les travaux de Lynch, Chamberlain aurait enregistré un match à 23 contres en saison régulière lors d’un Christmas Game de 1968 contre les Phoenix Suns. Malheureusement, les images du match diffusé à l’époque sur ABC auraient été perdues.

Le plus impressionnant reste peut-être les estimations globales autour de Wilt. En compilant des centaines de boxscores et d’archives de journaux, Lynch estime que Chamberlain tournait autour de… 8,8 contres de moyenne sur sa carrière. Pour comparaison, Wembanyama vient d’être élu Défenseur de l’année avec 3,1 contres de moyenne cette saison.

Le papier rappelle aussi un élément important : à l’époque de Wilt, il n’existait pas encore de ligne à trois points, ce qui concentrait énormément plus de tirs près du cercle et augmentait mécaniquement les opportunités de contres.

Aujourd’hui, la NBA refuse toujours de reconnaître officiellement ces statistiques d’avant 1973-74. Officiellement donc, Wembanyama reste bien le détenteur du record playoff avec ses 12 contres contre Minnesota. Mais grâce aux recherches publiées par Yahoo Sports et Basketball Reference, le débat semble désormais impossible à ignorer.

Et une question flotte plus que jamais autour de l’histoire NBA : Wilt Chamberlain était-il en réalité le plus grand contreur que le basket ait jamais connu ?

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