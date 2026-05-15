Même Patrick Beverley est forcé de s’incliner devant Wembanyama

Patrick Beverley n’a jamais été du genre à distribuer des compliments aux superstars NBA… mais Victor Wembanyama vient de lui faire changer de ton.

Quand Patrick Beverley commence à distribuer des fleurs à une superstar NBA, c’est généralement qu’il se passe quelque chose de très sérieux. Parce que l’ancien chien de garde des Los Angeles Clippers, des Minnesota Timberwolves ou encore des Chicago Bulls a plutôt construit sa carrière en irritant les stars qu’en leur rendant hommage. Mais même lui semble désormais dépassé par ce qu’il voit chez Victor Wembanyama.

Dans un récent épisode de son podcast, Patrick Beverley a carrément affirmé que le Français était aujourd’hui le meilleur joueur de toute la NBA.

« Wemby est le meilleur joueur de NBA, sans aucun doute », a expliqué Beverley. « Je n’ai jamais vu quelqu’un de ma vie contrer un tir, remonter le terrain, vous dunker dessus, prendre le rebond… puis rentrer un tir du logo. C’est un véritable alien. »

Le compliment est énorme. Et il l’est encore plus quand on connaît l’historique récent entre Beverley et Wembanyama.

Ces derniers mois, l’ancien meneur avait plutôt envoyé plusieurs petites piques au Français. Sur les réseaux sociaux notamment, Beverley s’était moqué du traitement réservé à certaines réactions émotionnelles de Wembanyama, estimant que les fans et les médias "déplaçaient constamment les poteaux" pour protéger la star des San Antonio Spurs.

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Il avait également commenté plusieurs séquences physiques impliquant le Français, notamment l’épisode du coup de coude controversé contre Naz Reid durant les playoffs. Pas exactement le profil du supporter aveugle.

Mais visiblement, la production de Wembanyama devient trop énorme pour continuer à jouer les sceptiques. Et honnêtement, difficile de lui donner tort.

Depuis le début de la saison, le Français enchaîne des lignes statistiques qui ressemblent parfois à des bugs de jeu vidéo. Entre les contres délirants, les séquences défensives absurdes et sa progression offensive permanente, Wembanyama continue de repousser les limites habituelles pour un joueur de sa taille.

Cette saison encore, il a terminé largement meilleur contreur de la ligue tout en affichant régulièrement des performances totalement irréelles. Son récent match à 28 points, 14 rebonds et 7 contres a encore rappelé à quel point il pouvait dominer dans tous les secteurs du jeu. Et c’est probablement ce mélange qui fascine autant les joueurs NBA.

Des intérieurs capables de protéger le cercle ont toujours existé. Des géants capables de shooter aussi. Mais un joueur de cette taille capable de défendre partout, remonter la balle, finir au cercle, punir à trois points et couvrir autant d’espace défensivement… la liste est beaucoup plus courte. Très courte même.