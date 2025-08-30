Eurobasket J4 : Impressionnante Allemagne !

Lituanie - Allemagne (Gr. B) : 88-107

République Tchèque - Estonie (Gr. A) :

Italie - Géorgie (Gr. C) :

Islande - Belgique (Gr. D) :

Grande Bretagne - Suède (Gr. B) :

Lettonie - Serbie (Gr. A) :

France - Slovénie (Gr. D) :

Chypre - Grèce (Gr. C) :

Monténégro - Finlande (Gr. B) :

Turquie - Portugal (Gr. A) :

Espagne - Bosnie (Gr. C) :

Pologne - Israël (Gr. D) :

- Après deux victoires bien larges, mais face à des équipes abordables, on attendait de voir l’Allemagne face à une grosse écurie. Eh bien, on a vu. Et c’était impressionnant. Pourtant la Lituanie n’a pas réellement démérité malgré l’ampleur du score final (88-107). Après un festival offensif au 1er quart (20-32), les Allemands ont continué à imprimer un rythme de malade grâce au jeu à deux entre Dennis Schröder (26 pts, 6 pds, 5/10 à 3-pts) et Daniel Theis (23 pts à 100% !), au taf (et aux spin moves) de Franz Wagner (24 pts, 7 rbds, 4 pds et 3 steals) et aux bombes longue distance d’Andreas Obst (15 pts, 5/7 à longue distance). On a eu peur du gros, gros éclat, surtout que Jonas Valenciunas a pris sa 3e faute avec plus de 7 min à jouer dans la 1e mi-temps.

Mais, menée par un Rokas Jokubaitis magnifique (13 pts, 7 pds à la pause, 20 et 7 au final), la Lituanie a su revenir à 5 pts, en fin de 2e, et même 4 au retour des vestiaires. Sûre d’elle, l’Allemagne a réappuyé sur l’accélérateur et fait tomber la pluie à 3-pts, pour reprendre 19 longueurs d’avance. Toujours accrocheuse, la Lituanie a réussi à revenir à 10 points en fin de 3e, avant d’exploser devant la virtuosité et l’adresse (19/35) de l’attaque allemande.