Les Bleus se payent la Slovénie, Sylvain Francisco est magique !

La première place du groupe D n'est pas encore acquise, puisque la Pologne entend bien chambouler les plans français, mais elle est plus qu'envisageable ! Les Bleus ont signé une victoire magnifique (103-95) contre la Slovénie samedi, en survivant aux 39 points, 8 passes et 8 rebonds de Luka Doncic, pour réaliser un 2/2 dans cet Eurobasket 2025.

Dans un match ultra-offensif - un peu trop sans doute au goût de Frédéric Fauthoux - la France a su recoller lorsque les Slovènes ont creusé l'écart avant la pause et répondre à la superstar des Lakers. Si le mérite est évidemment collectif, comment ne pas évoquer le match phénoménal de Sylvain Francisco ? Le meneur de Zalgiris a tout bonnement été exceptionnel, avec de l'efficacité offensive, du playmaking et de l'activité en défense. Sa copie : 32 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions à 7/7 à 2 points !

Les Slovènes garderont sans doute un peu de rancoeur envers lui pour la dernière action sur laquelle il a manqué un poil de fair play en allant marquer après avoir pourtant checké Doncic, mais l'essentiel n'est pas là. Francisco a été le moteur des Bleus, entraînant tout le monde dans son sillage. Dans une partie très hachée où les Slovènes sont allés sur la ligne... 46 fois, on a aussi vu de bons passages de la part d'Elie Okobo (14 pts), clutch en fin de rencontre, Zaccharie Risacher (12 pts), gêné par les fautes mais adroit à 3 points, Alex Sarr (12 pts) ou Jaylen Hoard (6 pts, 3 rbds, 2 stls).

La route est encore longue, mais les promesses entrevues en préparation se confirment. Il y a de la place pour faire encore mieux, notamment dans le soin accordé au ballon, l'adresse du capitaine Guerschon Yabusele ou du sérieux défensif sur certaines périodes, mais cette entame d'Eurobasket est très satisfaisante. Il faudra la poursuivre dimanche contre Israël.

Le boxscore