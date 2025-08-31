Tout sur la journée 5 de l'EuroBasket 2025 ici, avec les résultats et résumés de toutes les rencontres. Les Bleus jouent Israël.

Georgie - Grèce (Gr. C) : 53-94

Slovénie - Belgique (Gr. D) : 86-69

- Absent contre Chypre, Giannis Antetokounmpo a fait un gros retour. Ses 27 pts à 9/11, 8 rbds, 4 pds et 2 steals ont permis à la Grèce de désosser la Géorgie. Pendant une grosse douzaine de minutes, cette dernière a fait jeu quasi égal avec la Grèce. Mais elle a ensuite encaissé un 12-2 alimenté par 8 points de Mitoglou (il en a mis 17 à 6 sur 7) et n’a plus jamais revu le jour. Il faut dire qu’avec un coquet 14/25 à longue distance et 28 passes décisives, le collectif grec était trop fort, alors que leur défense a étouffé la Géorgie.

- Luka Doncic et la Slovénie ont su rebondir après leur déception face à la France. L’équipe a notamment livré une prestation défensive très solide, alors que sa star est devenue le 4e joueur (seulement) depuis 1995 à claquer un triple double dans un Euro. 26 points, 10 rebonds et 11 passes (et 3 steals). En revanche, il s’est permis au passage de copieusement arroser à longue distance (2/11). Ce qui n’a pas empêché la Slovénie de ne jamais être inquiétée dans cette partie.