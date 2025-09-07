Eurobasket J11 : La Pologne continue l’aventure

Pologne - Bosnie-Herzégovine : 80-72

France - Géorgie :

Slovénie - Italie :

Grèce - Israël :

- Mission accomplie pour les Polonais. Extrêment engagés sur le terrain, à l'image d'un Mateusz Ponitka (19 pts, 11 rbds) exemplaire qui n'a cessé de faire les efforts et de se sacrifier pour assurer le succès des siens, les joueurs d'Igor Milicic se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant la Bosnie (80-72) après avoir été menés au score. Jordan Llyod (28 pts) et ses partenaires ont renversé la partie au retour des vestiaires. Surtout dans le quatrième quart-temps en réalité. Ils ont limité Jusuf Nurkic et ses coéquipiers à 11 points en 10 minutes pour finalement décrocher leur ticket.