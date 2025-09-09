Eurobasket J12 : La Turquie sort la Pologne, Sengun en triple-double

Turquie - Pologne : 91-77

Lituanie - Grèce :

- Cette fois-ci, la Turquie ne s'est pas fait peur. Enfin presque. Plus sérieuse que lors du tour précédent contre la Suède, elle s'est qualifiée pouir les demi-finales de l'Eurobasket en venant à bout de la Pologne ce mardi à Riga. Plus physiques, les joueurs d'Ergin Ataman ont perturbé le jeu offensif de la Pologne, limitant un temps l'impact de Jordan Lloyd, le cinquième meilleur scoreur de la compétition avant le coup d'envoi (23 points par match). L'arrière de l'AS Monaco s'est finalement mis dans le rythùme et les Polonais ont fait su refaire une partie de leur retard, revenant notamment à 8 longueurs après avoir été menés de 19 pions.

Mais ce fut insuffisant face à une équipe qui a su pousser les maîtres à jouer adverse à la faute (4 TO pour Lloyd, 3 pour Mateusz Ponitka). Surtout avec un Alperen Sengun aussi dominant dessous. Plaque tournante du jeu turc, le pivot des Houston Rockets a verrouillé la raquette (12 rebonds) et mis ses points (19). Surtout, il a régalé ses partenaires tout au long du match en offrant caviar sur caviar. 10 au total, pour un triple-double validé dans le troisième quart-temps. Du coup, cinq de ses coéquipiers ont atteint la barre des 10 points dont 13 pour les précieux Shane Larkin et Sehmus Hazer.

La Pologne a eu le mérite de se battre jusqu'au bout, mais sans vraiment pouvoir lutter. La Turquie confirme elle son statut naissant de favori.

Crédit photo : FIBA