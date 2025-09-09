Eurobasket J12 : La Turquie sort la Pologne, la Grèce de Giannis qualifée

Turquie - Pologne : 91-77

Lituanie - Grèce : 76-87

- La Grèce sera dans le dernier carré d'une compétition pour la première fois depuis l'avènement de Giannis Antetokounmpo. La superstar des Milwaukee Bucks a mis 29 points pour ouvrir à sa sélection les portes des demi-finales en battant la Lituanie (76-87) à Riga. Malgré la marée verte d'un public très bruyant et bouillant, les Grecs ont tenu le coup en jouant dur en défense et en se ralliant autour de leur meilleur joueur. Le symbole de cet engagement reste la performance de Kostas Antetokounmpo.

Statistiquement parlant, l'ancien intérieur de l'ASVEL n'a pas réalisé un match sensationnel : 4 points, 3 rebonds, 2 passes et... 4 blocks. Tous passés en l'espace de 5 minutes. Des contres parfois venus d'ailleurs. Mais au-delà des chiffres, le plus jeune des trois frères engagés avec la Grèce à l'Eurobasket, a parfois donné l'impression d'être partout. Il s'est jeté sur des ballons, a offert des kickouts aux shooteurs et s'est même permis un beau flotteur et un dunk dans le trafic. Il a terminé avec le meilleur +/- du match avec +19 et ce n'est pas un hasard.

La Lituanie a débuté la partie sur un 7-0 en étant portée par ses supporters. Sa maladresse longue distance et sa difficulté à faire des différences face aux défenseurs coriaces adverses ont fini par la plomber malgré les 24 points et 15 rebonds de Jonas Valanciunas.

- Cette fois-ci, la Turquie ne s'est pas fait peur. Enfin presque. Plus sérieuse que lors du tour précédent contre la Suède, elle s'est qualifiée pouir les demi-finales de l'Eurobasket en venant à bout de la Pologne ce mardi à Riga. Plus physiques, les joueurs d'Ergin Ataman ont perturbé le jeu offensif de la Pologne, limitant un temps l'impact de Jordan Lloyd, le cinquième meilleur scoreur de la compétition avant le coup d'envoi (23 points par match). L'arrière de l'AS Monaco s'est finalement mis dans le rythùme et les Polonais ont fait su refaire une partie de leur retard, revenant notamment à 8 longueurs après avoir été menés de 19 pions.

Mais ce fut insuffisant face à une équipe qui a su pousser les maîtres à jouer adverse à la faute (4 TO pour Lloyd, 3 pour Mateusz Ponitka). Surtout avec un Alperen Sengun aussi dominant dessous. Plaque tournante du jeu turc, le pivot des Houston Rockets a verrouillé la raquette (12 rebonds) et mis ses points (19). Surtout, il a régalé ses partenaires tout au long du match en offrant caviar sur caviar. 10 au total, pour un triple-double validé dans le troisième quart-temps. Du coup, cinq de ses coéquipiers ont atteint la barre des 10 points dont 13 pour les précieux Shane Larkin et Sehmus Hazer.

La Pologne a eu le mérite de se battre jusqu'au bout, mais sans vraiment pouvoir lutter. La Turquie confirme elle son statut naissant de favori.

Crédit photo : FIBA