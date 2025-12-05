Euroleague : Un carton et un record pour Monaco !

L’AS Monaco est encore venue à bout du Paris Basketball en signant au passage le record de points sur un match de l’Euroleague sans OT.

Les scores de la soirée en Euroleague

AS Monaco - Paris Basketball : 125-104

Efes Istanbul - Real Madrid : 75-81

Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv : 65-83

Hapoël Tel Aviv - ASVEL : 87-80

Partizan Belgrade - Bayern Munich : 92-85

- L’AS Monaco est sans pitié avec le Paris Basketball cette saison. Les deux cadors de Betclic Elite se sont joués trois fois depuis la reprise et ce sont les joueurs de la Principauté qui se sont imposés à chaque match. Leur dernier duel remonte donc à hier soir, en Euroleague, avec un succès large des joueurs de Spanoulis (125-104). 125 points, c’est d’ailleurs un nouveau record en Euroleague !

Jamais une équipe n’avait autant marqué lors d’une rencontre conclue sans prolongation(s). C’est évidemment d’époque mais ça témoigne de la puissance de frappe des Monégasques, portés par leurs deux arrières internationaux français : 26 points et 8 passes pour un Elie Okobo de gala et 22 points pour Matthew Strazel.

- Le Real Madrid a enfoncé un peu plus l’Efes Istanbul en s’imposant en Turquie dans le sillage des 22 points d’un Mario Hezonja en mode patron depuis quelques semaines. Rodrigue Beaubois a marqué 11 points pour Efes, Isaiah Cordinier en a mis 10. Theo Maledon a inscrit 8 points pour Madrid.

- Très belle performance de Jaylen Hoard, leader d’un Maccabi Tel Aviv qui a créé la surprise en allant gagner en Lituanie, à Kaunas, contre le Zalgiris. L’intérieur tricolore a compilé 16 points et 9 rebonds face au club de Sylvain Francisco. Ce dernier a terminé avec 13 points mais en faisant preuve de maladresse.

- Logique respectée entre l’Hapoël Tel Aviv et l’ASVEL. Valeureux, les Villeurbannais n’ont pas réussi à faire tomber les leaders de l’Euroleague malgré les 20 points de Nando De Colo.

- Chaude soirée à Belgrade, où le Partizan a battu Munich (92-85) pour le premier match d’Euroleague depuis la démission d’Obradovic. Le coach a préféré partir malgré un immense soutien populaire et les supporters lui ont rendu hommage hier soir, tout en huant leurs propres joueurs. La réaction d’orgueil se faisait attendre et elle a eu lieu avec la victoire des Serbes malgré les 25 points de Spencer Dinwiddie pour Munich.