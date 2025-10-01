Euroleague : Kendrick Nunn déjà en mode MVP, Timothé Luwawu-Cabarrot brillant !

Les scores en Euroleague

Hapöel Tel Aviv - Barcelone : 103-87

Dubaï - Partizan Belgrade : 89-76

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv : 85-78

Etoile Rouge Belgrade - Milan : 82-92

Panathinaïkos - Bayern Munich : 87-79

Baskonia - Olympiakos : 96-102

Bologne - Real Madrid : 74-68

- Le MVP est de retour. Kendrick Nunn n’a pas réussi à s’imposer sur la durée en NBA mais il est devenu une icône en Europe. Et c’est encore vers lui que le Panathinaïkos s’est tourné pour débloquer les Grecs lors d’un match disputé face au Bayern de Munich. Les verts l’ont emporté devant leur public (87-79) avec quelques actions décisives d’un Nunn aussi bien scoreur que créateur mardi soir. L’Américain a terminé avec 21 points et 10 passes. Son compatriote TJ Shorts, passé de Paris à Athènes pendant l’été, n’a pas inscrit le moindre point pour ses débuts avec le géant d’Europe.

- Grand rival du Pana, et autre grand favori, l’Olympiakos a souffert mais a finalement pris le dessus sur Baskonia (102-96) dans les dernières minutes, avec notamment un tir primé assassin de Thomas Walkup. Les Espagnols ont vendu chèrement leur peau en étant porté par le Français Timothé Luwawu-Cabarrot. L’ailier a planté 23 points, avec 5 tirs primés. Brillant, mais insuffisant pour faire tomber l’armada du Pirée. Sasha Vezenkov et Tyler Dorsey ont porté leur équipe avec respectivement 24 et 21 points. 10 unités pour Evan Fournier.

- Entrée en matière en Euroleague réussie pour l’Hapoël Tel Aviv, le dernier vainqueur de l’Eurocup. Opposés aux Barça, les Israéliens ont décroché la victoire (103-87) sous l’impulsion des 20 points de l’ancien joueur NBA Antonio Blakeney. 18 points également pour Vasilije Micic, ex-MVP de la compétition revenu en Europe cette saison. Will Clyburn s’est illustré pour sa première avec Barcelone en postant 23 points et 7 rebonds malgré la défaite.

- Débuts parfaits aussi pour le Dubaï Basketball. Le club émirati s’est imposé contre le Partizan (89-76), l’une des équipes ambitieuses en Euroleague cette saison. Fort de son budget XXL et des bons joueurs recrutés pendant l’intersaison, comme Dzanan Musa (19 points, 5 passes hier soir), Dubaï a fait belle impression en dominant la rencontre. Davis Bertans a notamment marqué 20 points contre son ancienne équipe.

- L’Anadolu Efes, l’un des favoris au sacre cette saison, a démarré avec une victoire contre le Maccabi Tel Aviv (85-78) avec de belles performances de sa traction arrière : 14 points et 5 passes pour Shane Larkin et 16 points pour le nouvel arrivant Jordan Lloyd, très en vue à l’Eurobasket. Isaiah Cordinier a passé 30 minutes sur le parquet pour sa première avec le club turc (7 points, 3 rebonds). Autre Français, Jaylen Hoard a encore été l’un des fers de lance du Maccabi en compilant 15 points et 9 rebonds (22 d’évaluation).

- Autre recrue qui se met en valeur, Zach LeDay, auteur de 21 points lors du succès de Milan contre l’Etoile Rouge de Belgrade (92-82) à l’extérieur. Le club italien a globalement maîtrisé son sujet en prenant le dessus lors de chacun des quart-temps.

- En transition, le Real Madrid s’est incliné contre Bologne (68-74) avec quelques absents (Theo Maledon, Gabriele Procida, Izan Almansa). Les Italiens se sont appuyés sur Lucas Vildoza et leur collectif pour faire la différence.