Euroleague : Duel d’anthologie entre Theo Maledon et Sylvain Francisco

Les scores de la soirée en Euroleague

Real Madrid - Zalgiris Kaunas : 100-99

Anadolu Efes - FC Barcelone : 74-73

Milan - Hapoël Tel Aviv : 83-105

Panathinaïkos - Dubaï : 103-82

- C’était l’affiche de la soirée en Euroleague et elle a tenu ses promesses. Le Real Madrid recevait le Zalgiris Kaunas, l’une des équipes en forme du début de saison. Il a fallu attendre les ultimes secondes le partie pour connaître le vainqueur de ce choc très offensif marqué par les performances majuscules de deux internationaux français. Ce sont finalement les Espagnols, menés par Theo Maledon, qui l’ont emporté in-extremis (100-99) contre la formation lituanienne de Sylvain Francisco.

Si le Real a mené une grande partie de la rencontre, le Zalgiris est revenu en trombe au cours d’un quatrième quart-temps fantastique au cours duquel le deux équipes ont inscrit 75 points en combiné. Presque un record. Kaunas s’en est principalement remis à un Francisco bouillant au retour des vestiaires. Le meneur de poche a planté 24 de ses 33 points (avec 11 passes, 37 d’évaluation !) après la pause et il a inscrit 2 paniers primés (7 au total) dans les 10 dernières secondes pour entretenir le suspense. Il est sorti après avoir pris sa cinquième faute avant de quitter le parquet sous l’ovation du public… madrilène.

En face, Maledon n’a pas démérité non plus. Il a tout simplement signé sa meilleure prestation avec le Real en postant 25 points et 5 passes décisives en seulement 21 minutes.

- Efes s’est imposé de justesse contre le FC Barcelone avec encore un autre français décisif. Isaiah Cordinier a marqué 14 points – meilleur marqueur du club turc – et il n’a pas tremblé sur la ligne comme son coéquipier et compatriote Brice Dessert. Les deux joueurs ont fait 4 sur 4 aux lancers dans les 30 dernières secondes pour assurer le succès d’Istanbul.

- Nouveau carton du Panathinaïkos, qui a dominé Dubaï en marquant plus de 100 points dont 22 pour Kendrick Nunn. Plus la saison avance, plus les verts font figure de grands favoris au sacre.

- Mais le premier de l’Euroleague reste l’Hapoël Tel Aviv, qui s’est imposé par plus de 20 points d’écart sur le parquet de Milan jeudi soir.

