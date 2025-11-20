Euroleague : Monaco écrase l’ASVEL, qui bat un triste record

ASVEL - AS Monaco : 52-84

La saison d’Euroleague de l’ASVEL tourne au cauchemar. En ce moment, tout n’est que souffrance pour le club villeurbannais au premier échelon continentale et ce n’est pas le choc contre l’AS Monaco qui va rebooster les joueurs de Pierric Poupet. Ils ont pris une sacrée torgnole à domicile en s’inclinant de plus de 30 points avant de quitter le terrain sous les sifflets du public de la LDLC Arena.

Sans réussite (18 ratés consécutifs à 3-points), l’ASVEL n’a pas existé face à la défense solide de Monaco. Melvin Ajinça faisait pourtant son retour et Thomas Heurtel a même effectué ses grands débuts, à 36 ans, avec sa nouvelle équipe. Il a terminé meilleur marqueur des siens avec… 7 points. Aucun joueur à 10 unités donc, ni même à 10 d’évaluation. Une soirée catastrophique avec un triste record à la clé : celui du plus petit nombre de points de l’Histoire du club en Euroleague.

Les Monégasques se relancent avec ce succès très large. Mike James (12 pts) et ses coéquipiers peuvent remonter au classement s’ils reproduisent ce type de performances défensives journée après journée.