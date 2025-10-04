Euroleague : Paris, Monaco et l’ASVEL lancent leur saison

Les scores en Euroleague

Maccabi Tel Aviv - Paris : 94-101

AS Monaco - Dubaï : 103-81

Partizan Belgrade - Milan : 80-78

Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade : 97-88

ASVEL - Baskonia : 102-95

Real Madrid - Olympiakos : 89-77

Anadolu Efes - Hapoël Tel Aviv : 81-87

Panathinaïkos - FC Barcelone : 96-103

Valence - Bologne : 103-94

- Belle surprise de la saison dernière, le Paris Basketball repart en campagne avec un effectif chamboulé et un nouveau coach. Ils vont devoir trouver des nouveaux repères mais ils se sont imposés dès la deuxième journée d’Euroleague en allant gagner à l’extérieur sur le parquet du Maccabi Tel Aviv (94-101). Nadir Hifi a encore passé la barre des 20 points (21) comme lors du premier match perdu contre le Fenerbahçe.

Sauf qu’il a cette fois-ci été bien mieux entouré : la recrue Jerome Robinson a ajouté 15 unités et 6 autres joueurs parisiens ont inscrit 8 points ou plus. En face, Jaylen Hoard a signé 15 points pour Tel Aviv.

- Monaco s’est remis de sa défaite à domicile contre Zalgiris en dominant nettement Dubaï (103-81) sous l’impulsion d’un Nikola Mirotic en mode patron. L’Espagnol s’est transcendé pour porter sa nouvelle équipe en postant 19 points, 7 rebonds et 2 interceptions pour 31 d’évaluation. Daniel Theis et Mike James ont contribué avec 15 et 14 points et les Monégasques ont déroulé en deuxième mi-temps pour s’offrir un succès plus large.

- L’ASVEL a aussi remporté un premier match en venant à bout d’une équipe de Baskonia décidément très offensive sur cette première semaine de la saison. Les Villeurbannais ont mal démarré la partie mais ils sont revenus en force dans le deuxième quart-temps, où ils sont parvenus à limiter les Basques à 12 points. 6 joueurs à plus de 10 points pour l’ASVEL, dont 23 pour Zachary Seljaas, la plus belle moustache du game. Déjà auteur d’un bon match contre l’Olympiakos, Timothé Luwawu-Cabarrot a encore une fois fini meilleur marqueur de Baskonia (18 pts).

- Zalgiris confirme son bon début de saison en s’imposant contre le Fener (84-81) avec un Sylvain Francisco déterminant. Le meneur français a joué les jokers offensifs en claquant 18 points. Son coéquipier Nigel Williams-Goss en a mis 20 tandis que Wade Baldwin IV a planté 36 pions malgré la défaite des siens. Les Turcs ont aussi perdu Brandon Boston Jr sur blessure.

- L’Hapoël Tel Aviv a engrangé un deuxième succès de suite en battant l’Anadolu Efes (81-87) avec 17 points de sa star Antonio Blakeney. Les 25 points de Jordan Lloyd n’ont pas suffi pour les anciens champions d’Euroleague. Isaiah Cordinier s’est montré à son avantage en compilant 13 points et 4 rebonds.

- Le FC Barcelone a rebondi en dominant le Panathinaïkos à l’OAKA (96-103) dans le sillage d’une grosse performance de sa recrue Will Clyburn. L’ailier américain était partout : 23 points, 6 rebonds, dont 3 offensifs. C’était nécessaire pour répondre à la prestation XXL de Juancho Hernangomez – qui affrontait son frère – auteur de 27 points et 8 rebonds avec 39 d’évaluation.

- Valence a battu Bologne (103-94) et en est désormais à deux victoires en deux matches. L’espoir espagnol Sergio De Larrea a marqué 23 points.

- La veille, le Real Madrid avait pris le dessus sur l’Olympiakos (89-77). Un résultat surprenant. Les Espagnols, portés par Mario Hezonja (18 points) ont notamment fait la différence dans le quatrième quart-temps, quand leurs adversaires ont troqué le jeu collectif pour des isos à outrance. Sasha Vezenkov n’était pas dans un grand soir. Evan Fournier a lui fini avec 14 points et 5 passes.

- Le Bayern Munich s’était imposé contre l’Etoile Rouge de Belgrade (97-88) avec un gros carton d’Andi Obst, auteur de 31 points. Le sniper bavarois a planté 9 paniers primés en 16 tentatives.

- Le Partizan Belgrade a eu chaud mais s’est imposé sur le fil contre Milan (80-78) grâce notamment à un tir à trois-points raté au buzzer par les Italiens.