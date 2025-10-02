Euroleague : Zéro pointé pour les 3 clubs français

Les scores du soir en Euroleague

AS Monaco - Zalgiris : 89-84

Fenerbahçe - Paris : 96-77

ASVEL - Valence : 77-80

- Finaliste de la dernière édition de l’Euroleague, l’AS Monaco débarque avec un statut. Surtout après un nouveau recrutement ambitieux pendant l’intersaison. Des grands noms du meilleur championnat européen se sont glissés dans l’effectif, dont celui de Nikola Mirotic, ancien MVP. L’Espagnol a terminé avec 16 points et 6 rebonds pour son premier match sur le Rocher mais les Monégasques se sont inclinés contre Zalgiris (84-89).

Ils ont couru après le score pendant toute la rencontre, avant un push tardif qui aurait pu faire tomber les Lituaniens. Monaco a recollé à 4 points sur un dunk féroce de Mike James (24 points), sans réussir à prendre l’ascendant ensuite. Sylvain Francisco, très à l’aise balle en main comme à son habitude, a compilé 9 points et 9 passes décisives.

- Paris démarrait sa campagne européenne contre un gros, le Fenerbahçe, justement tombeur de Monaco lors de la dernière finale. La différence de niveau se ressent sur le score final, avec quasiment 20 points d’écart (96-77) en faveur des Turcs. Mais les Parisiens ont tenu bon pendant une partie de la rencontre. Ils étaient encore au contact dans le troisième quart-temps, avant un coup de chaud dévastateur de Nicolo Melli. Une fois derrière, Nadir Hifi (23 points) et ses partenaires n’ont rien pu faire.

- Belle surprise l’an passé, le Paris Basketball pourrait avoir un peu plus de mal à exister parmi les meilleurs clubs du continent cette saison. Mais bon, ce n’était là qu’une première contre un adversaire coriace, porté par le nouvel arrivant Talen Horton-Tucker (20 points) et le meneur Wade Baldwin (10 pts, 10 pds).

Enfin l’ASVEL est l’équipe française qui est sans doute passée le plus près de la victoire hier. Les Villeurbannais se sont inclinés sur le fil contre Valence (77-80), en se faisant notamment renverser dans le quatrième quart-temps. Nando De Colo a marqué 17 points pour une formation qui risque de manquer de cartouche en attaque pour vraiment peser.

