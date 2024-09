Evan Fournier de retour en Europe !

Les rumeurs envoyant Evan Fournier en EuroLeague se sont accélérées ces derniers jours. D’après Eurohoops, c’est désormais fait. L’international français devrait rejoindre l’Olympiacos et quitter la NBA après 12 ans passés sur les parquets américains.

Evan Fournier aurait annoncé cet après-midi son intention d’accepter le deal proposé par le club grec. D'après Shams Charania, le contrat serait en cours de finalisation et porterait sur deux ans et 4 millions de dollars. Pour le moment, il n’y a pas plus d’information, notamment sur une team option ou une player option pour une saison supplémentaire.

Une magnifique nouvelle pour les fans du club qui espéraient sa venue depuis un tweet de 2022, dans lequel il déclarait sa flamme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eurohoops.net (@eurohoops_official)

Depuis, les supporteurs de l’Olympiacos n’ont eu de cesse de lui demander sur les réseaux de les rejoindre. Ces derniers jours, sous chacun de ses tweets, c’était à nouveau un plébiscite, bien amusant d’ailleurs :

@EvanFourmizz Piraeus has many train stops you can use, in order to arrive at Peace and Friendship Stadium 🏟️🔴⚪️😇😉! Red Apocalypse soon 🔥🤝🏼 pic.twitter.com/JRPb7GpPmO — Red Analyst VII (@RednWhite_7) September 2, 2024

C’est d’ailleurs un sacré mariage de feu qui s'annonce. Au-delà des immenses qualités basket du joueur et du niveau du club, les deux parties semblent faites pour s’entendre. L’intensité des supporteurs grecs devrait parfaitement matcher avec le style et l’ambiance qu’affectionne Evan Fournier.

Par ailleurs, le club avait annoncé plus tôt que son roster était complet. Il devra donc faire des ajustements. C’est visiblement Filip Petrusev qui devrait en faire les frais en étant prêté à l’Etoile Rouge.

En tout cas, on a hâte de revoir Evan Fournier avec des minutes, dans un contexte européen et qui plus est dans l’ambiance grecque. Si toutefois ce devait être un adieu à la NBA pour l'arrière des Bleus, il aura donc évolué pour cinq franchises différentes : les Denver Nuggets, le Orlando Magic, les Boston Celtics, les New York Knicks et les Detroit Pistons, avec 13.6 points de moyenne en 704 matches de saison régulière. Fournier a participé à quatre campagnes de playoffs en 2013, 2019, 2020 et 2021.