Evan Fournier et Nando De Colo impressionnants, les Bleus en quarts !

Dans le sillage d'Evan Fournier et Nando De Colo, l'équipe de France a livré une prestation très solide et convaincante. Ces Bleus sont en mission.

Mission accomplie pour les Bleus qui s’assure la première place du groupe et une qualification en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Après leur somptueuse victoire contre Team USA, ils ont enchaîné en disposant tranquillement de la République Tchèque (77-97). Grâce notamment à des Nando De Colo et Evan Fournier impressionnants.

Une équipe de France en mission

Après le succès contre une équipe américaine favorite, on pouvait craindre un relâchement. Ce n’est pas comme si cela n’était jamais arrivé aux équipes de France. Surtout qu’on est dans un contexte de début de JO compliqués pour la France toute discipline confondue.

Mais cette équipe, du moins jusque-là, est visiblement faite d’un autre bois. On avait déjà apprécié leur attitude après le premier match. Conscients et heureux de l’exploit, leur body language montrait en revanche qu’il n’y avait pas d’euphorie. Et qu’ils avaient vu dans cette rencontre un match comme les autres. Aujourd'hui, ils ont confirmé. Dans ce qui ressemblait à un match piège, ils sont restés sur le même mode : concentré, appliqué, solide mentalement, intense.

Résultat, les Bleus n’auront jamais été véritablement inquiétés. Même dans le premier quart, où ils galéraient un peu face à la zone tchèque. Ils étaient pourtant menés, la faute notamment à une énorme adresse côté tchèque. Mais l’équipe de France est tranquillement montée en pression et a déroulé en mode rouleau compresseur.

Evan Fournier et Nando De Colo superstars

Menée de 6 pts à la fin du 1er quart, elle a haussé le ton en défense, notamment en périphérie. Et alors que Rudy Gobert contrôlait le rebond (9 à la pause), Evan Fournier a commencé à devenir très insolent (16 pts, 4/4 à 2-pts, 2/4 à 3-pts, 15 d’éval’à la pause), suivi par Nando De Colo (4 TO, mais 10 pts, 5 pds et un +/- de +14).

Les Bleus atteignaient d’ailleurs la pause avec 13 pts d’avance (38-51) sur un festival du duo. 7 pts et 1 steal de Nando, avec une passe de Fournier qui concluait la séquence d’un 3-pts sur step back.

Pas d’enflammade néanmoins au retour des vestiaires. Les Bleus toujours sérieux, malgré quelques moments - inévitables quand on est au-dessus - de relâchements en défense, ont déroulé tout le long de la deuxième-mi-temps. Sans négliger le show, à l’image d’un magnifique alley-oop de Nando De Colo pour Rudy Gobert.

Une rotation profonde

Vincent Collet pouvait lui aussi gérer et faire tourner. Ce qui permit de constater que Thomas Heurtel est en pleine forme : 11 pts, 7 pds. Et que Vincent Poirier (14 pts, 4 rbds) est plus qu’un Plan B. Il a fait plus que se défendre quand Rudy Gobert (6 pts, 10 rbds) a dû se reposer.

On a donc pu voir que les Bleus ne faiblissent pas quand leur cinq majeur sort et que l’effectif est vraiment dense. Même si ce sont bel et bien Evan Fournier (21 pts à 8/13, 3 pds) et Nando De Colo (17 pts à 7/12, 8 pds) qui ont porté cette magnifique équipe de France…

Ceux qui avaient peur qu’elle se relâche face à une belle équipe tchèque après le gros match contre Team USA peuvent être rassurés. Ces Bleus sont appliqués, forts, très forts même, solides mentalement comme dans le jeu, très talentueux et à la hauteur sur le terrain des promesses sur le papier.

Bref, ces Bleus sont en mission et font plaisir à voir !

