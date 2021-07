Damian Lillard n’a pas vraiment dénigré les joueurs français

Juste après la défaite de Team USA contre l'équipe de France, une phrase de Damian Lillard est sortie sur les réseaux, hors contexte et isolée du reste de ses déclarations. "Ces gars-là que l'on voit tous les soirs en NBA, ils sont complètement différents quand ils jouent pour leur pays". Ce que beaucoup ont pris pour un tacle envers des joueurs français supposément un peu soft en NBA, mais soudainement forts dans le basket FIBA.

Lillard a côtoyé des joueurs internationaux, notamment des Français (comme Nicolas Batum) à Portland et sait très bien ce qu'ils valent. Son analyse de la défaite était un peu plus poussée qu'une simple envie de dénigrer les Français.

"Il faut donner du crédit à la France. C'est une très bonne équipe. Rudy Gobert est un All-Star, Evan Fournier est un très bon joueur NBA et ils ont des mecs qui font partie de rotations NBA. Ils ont fait un meilleur match que nous, mis des paniers quand ça comptait, dévié des ballons... Les règles sont différentes, on le sait. Plusieurs choses ne sont pas allées dans notre sens en fin de match. Il y a beaucoup de choses que l'on aurait pu faire mieux, à commencer par mettre nos tirs. Ces gars que l'on joue parfois tous les soirs en NBA, ils sont complètement différents quand ils jouent pour leur pays. Ils sont plus libres et plus à l'aise de manière évidente. On s'est mis nous-mêmes dans un combat de rue et ils ont réussi les actions qu'il fallait pour l'emporter", a expliqué Lillard dans des propos rapportés par Eurohoops.

ENORME : Les Bleus font tomber Team USA d'entrée !

Pour Damian Lillard, ce n'est pas la fin du monde

Certes, on peut sentir une pointe d'amertume, mais rien de comparable avec ce que laissait supposer la phrase isolée. Damian Lillard est conscient du niveau des joueurs internationaux et, s'il est évidemment plus à l'aise sur les parquets et avec les règles NBA, l'idée n'était pas d'enlever du mérite aux Bleus.

Quant à la suite de la compétition pour Team USA, Lillard a tenté de rester optimiste malgré le torrent de critiques qui s'est abattu sur les joueurs américains dimanche.

"Les critiques ne sont pas injustes. C'est parce qu'il y a ces attentes quand vous jouez pour team USA. Il y a une histoire de domination et, sans parler d'exploser les adversaires, un historique de victoires. On ne voit pas souvent Team USA perdre et encore moins dès le premier match. C'est pour ça que des gens ont l'impression que c'est la fin du monde. Notre job est de représenter notre pays aux Jeux Olympiques. Et faire ce qui est nécessaire pour accomplir ce que l'on est venus faire ici".

Team USA jouera son deuxième match dans le groupe A contre l'Iran et devrait pouvoir repartir de l'avant.

