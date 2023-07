Les Knicks cherchent toujours un transfert pour Evan Fournier

Qu’Evan Fournier soit toujours dans l’effectif des Knicks à la rentrée serait une véritable surprise. L’arrière, qui n’a disputé que 27 matches cette saison car il était hors de la rotation de Tom Thibodeau, l’a lui-même souligné. « Il n’y a aucune chance qu’ils me gardent », a-t-il assuré au New York Daily News, en mai.

La surprise serait d’autant plus grande que New York cherche activement à envoyer le Français dans une nouvelle équipe. Selon Jake Fischer de Yahoo Sports, la franchise reste engagée dans des négociations de transfert. Les Knicks seraient prêts à s’en séparer dans un trade à plusieurs équipes. Au mois de juin, on apprenait déjà que les agents d’Evan Fournier lui cherchaient une porte de sortie.

CQFR : Chet Holmgren et Ousmane Dieng remettent ça

Le joueur de 30 ans entrera cette saison dans la dernière année de son contrat, avec un salaire de 18,6 millions de dollars, avant une team option en 2024-2025. Malgré ce salaire conséquent, son expérience et son adresse à trois points (37,9 % en carrière) pourraient trouver preneurs sur le marché.

De son côté, Fournier a d’autres priorités. Le cadre de l’équipe de France disputera cet été la Coupe du monde, en Asie, du 25 août au 10 septembre.

Les 12 Bleus pour la Coupe du monde sont connus