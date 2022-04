Eurobasket : Evan Fournier s’exprime sur le forfait de Nicolas Batum

Nicolas Batum enchaîne les longues saisons depuis le début de sa carrière professionnelle. Entre la NBA puis ensuite les étés avec l’équipe de France, le vétéran dispose toujours d’un programme très chargé. Il sent le besoin de se reposer. C’est pourquoi il a déjà annoncé son forfait pour le prochain Eurobasket, qui aura lieu en septembre prochain. Une décision qui suscite des réactions, comme celle d’Evan Fournier.

« Je n'ai pas mon mot à dire, mais je trouve dommage qu'il se projette avant même les playoffs. C'est quand même le capitaine de l'équipe. Donc je suis déçu, mais je lui fais confiance. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de voir 2024 comme une récompense. C'est une compétition comme une autre, même si elle est plus médiatisée. Ce qu'on vit tous les étés vaut aussi le coup, et tu ne sais pas ce qu'il va se passer en trois ans », a déclaré le joueur des New York Knicks à L’Equipe.