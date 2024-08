Evan Fournier salue Vincent Collet et son « discours de bonhomme »

Evan Fournier a fait partie des héros du match contre le Canada mardi, qui a permis à l'équipe de France de se qualifier pour les demi-finales du tournoi olympique. Le symbole est fort, puisqu'il y avait quelques tensions entre l'arrière des Bleus et son sélectionneur Vincent Collet après les déclarations des deux hommes au sortir de la lourde défaite contre l'Allemagne. Tout est réglé et Fournier a même salué l'importance du coach des Bleus dans ce succès.

"Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers mois. Vincent nous a vraiment fait un discours de bonhomme avant le match : ça nous a galvanisés ! Il nous motivait depuis deux jours. Il a mis un très bon plan de jeu en marche et on l'a juste respecté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça restera dans le vestiaire ça", a expliqué Evan Fournier dans des propos captés par L'Equipe après la rencontre.

Entre eux, il n'y a visiblement plus le moindre souci ou non-dit.

"Il n'y a pas d'arrangement car il n'y a pas eu de problème. En tout cas pour moi. Vincent, c'est mon coach depuis dix ans. Je ne suis pas comme les rookies : j'ai plus d'expérience, plus de statut dans ce groupe, je sais comment on peut jouer. Quand j'ai dit ça, c'était juste pour faire avancer les choses. J'ai confiance en Vincent, confiance dans le staff, confiance dans les joueurs. Peut-être que je dis n'importe quoi mais je pense que ça nous a aidés !".

Evan Fournier et les Bleues retrouveront l'Allemagne vendredi, en demi-finale de ces Jeux Olympiques 2024.

Combatifs, déchaînés puis libérés, les Bleus sortent le Canada !