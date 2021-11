Evan Mobley est déjà trop fort, Boston a pu le constater…

On va commencer à manquer de superlatifs pour parler d'Evan Mobley. La carrière du rookie des Cavs en NBA ne fait que débuter, mais après son 14e match de la saison la nuit dernière, il n'y a plus vraiment besoin de confirmation. Oublions le potentiel. Le niveau actuel de l'intérieur de 19 ans est déjà sidérant et suffisamment élevé pour faire de Cleveland l'une des meilleures équipes de l'Est.

Il faudra évidemment tenir la distance et éviter les blessures. Contourner le rookie wall, éventuellement, même si on l'imagine difficilement s'y heurter vu le flegme et la maturité déployés jusqu'ici. Mais quoi qu'il advienne, la franchise de Cleveland peut d'ores et déjà se frotter les mains. Elle tient son point d'ancrage pour les années à venir et cette force motrice qui entraîne un noyau dur dans son sillage.

La connivence technique et relationnelle que Mobley affiche par exemple avec Darius Garland est plus que prometteuse. Les deux garnements rayonnent et n'ont pas besoin de jouer les stats pour tracter les Cavs. Le 3e pick de la Draft 2021 n'a marqué "que" 19 points face à Boston samedi, mais il suffit d'avoir regardé le match pour comprendre à quel point il a été fondamental dans ce nouveau succès.

Evan Mobley a inscrit 12 de ses 19 points dans le 4e quart-temps en enquillant les paniers et les actions positives avec le sang froid d'un vétéran et sans se départir de ce visage calme et serein qu'il arbore depuis ses débuts en NBA. Dans un match qui s'est joué à deux points (91-89), le Californien a fini à +16 de différentiel. Cette stat n'a pas valeur de vérité absolue, mais il suffit de regarder le +/- de tous ses autres camarades du cinq pour comprendre que sans lui le résultat aurait été différent :

Darius Garland : -4

Jarrett Allen : -14

Isaac Okoro : -7

Dean Wade : -13

5 choses que vous ne saviez pas sur Evan Mobley

Les efforts de Mobley, qui a encore joué 40 minutes sur 48 possibles, combinés à ceux des remplaçants que sont Ricky Rubio, Cedi Osman, Dylan Windler et Denzel Valentine ont été déterminants. Il y a la finition, bien sûr, où le rookie a été efficace (8/13 en global, 2/2 sur la ligne), mais aussi, encore une fois, son impact défensif qui est bluffant. Avec 3 contre, 2 interceptions et 8 rebonds défensifs, Evan Mobley a pesé sur le plan comptable, mais aussi en tant que force de dissuasion. Sa présence, sa posture et son activité, au large ou près du cercle, sont suffisamment impressionnantes pour décourager les adversaires.

🔥 @evanmobley comes up big in the @cavs 19-point comeback win. 19 points (12 in 4th quarter)

9 boards

3 blocks pic.twitter.com/7cE4nAppkI — NBA (@NBA) November 14, 2021

On peut se montrer confiant quant à la capacité de Cade Cunningham et Jalen Green à justifier le choix des franchises qui les ont draftés, mais il faut bien reconnaître qu'à l'heure qu'il est, ce sont bien les Cavs, avec Mobley, et les Raptors, avec Scottie Barnes, qui ont l'air d'avoir pris les décisions les plus judicieuses l'été dernier...

CQFR : Killian Hayes régale, les cancres se rebiffent