Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Jazz : 111-105

Sixers @ Pacers : 113-118

Wizards @ Magic : 104-92

Grizzlies @ Pelicans : 101-112

Pistons @ Raptors : 127-121

Celtics @ Cavs : 89-91

Wolves @ Clippers : 102-129

Cleveland sèche Boston et continue d'épater

- Le mental des Celtics continue d'être fragile et celui des Cavaliers de se montrer à toute épreuve ! JB Bickerstaff l'a dit lui-même après le match : "Il n'y a aucune raison pour laquelle nous aurions dû gagner ce match sur le plan du basket, si ce n'est l'esprit collectif". Et pour cause, Boston a compté jusqu'à 19 points d'avance en milieu de 3e quart-temps avant de s'effondrer sur le parquet de Cleveland.

Dans le 4e quart-temps, les jeunes Cavs ont encore montré beaucoup d'aplomb, à commencer par Evan Mobley, dont 12 des 19 points ont été inscrits durant cette période pour faire virer son équipe en tête. Darius Garland a eu le sang froid nécessaire pour inscrire les deux derniers lancers du match à moins de 10 secondes du terme. Le shoot de Dennis Schröder (28 pts) n'a pas fait mouche derrière et les Cavs pu célébrer leur 9e victoire en 14 rencontres et la poursuite de leur superbe entame de saison.

🔥 @evanmobley comes up big in the @cavs 19-point comeback win. 19 points (12 in 4th quarter)

9 boards

3 blocks pic.twitter.com/7cE4nAppkI — NBA (@NBA) November 14, 2021

5 choses que vous ne saviez pas sur Evan Mobley

Detroit et NOLA gagnent un match, Killian Hayes excellent

- Dans la familles des élèves du fond de la classe qui pioncent depuis la reprise, on demande les Pistons et les Pelicans. Et bien figurez-vous que les deux équipes ont gagné cette nuit ! Ca n'arrivera évidemment pas tous les soirs et il faut en profiter.

Detroit est allé surprendre Toronto au Canada, en profitant de l'absence de Fred VanVleet, mais aussi et surtout d'une très belle copie collective. Killian Hayes a réussi son meilleur match de la saison (et un de ses plus aboutis en NBA) avec 13 points, 10 passes et 7 rebonds en 32 minutes, avec un joli 3/4 à 3 points et une superbe activité globale. C'est exactement comme ça que l'on a envie de voir le sophomore français, qui a parfois eu du mal à se lâcher et à s'exprimer pleinement à Motor City.

Killian Hayes in the win tonight over Toronto: 13 points

4-7 FG

3-4 3PT

2-2 FT

10 assists

7 rebounds

1 block

+7

31 minutes THAT’S MY GUY 🗣#Pistons (via @DetroitPistons)

pic.twitter.com/WxrYKQvvnS — Tony Dombrowski (@tonydombrowski) November 14, 2021

Jerami Grant (24 pts), tranchant dans le money time, Isaiah Stewart (20 pts) et Cade Cunningham (10 points dont 7 dans le 4e quart-temps) ont pesé dans la balance pour permettre aux Pistons de réussir un très bon 4e quart-temps et glaner leur troisième victoire de la saison.

Les Pelicans, eux, ont conquis un deuxième succès en 12 matches disputés en NBA cette saison. Ce sont les Grizzlies qui ont fauté à New Orleans, en laissant les joueurs de Willie Green prendre confiance très rapidement. Le retour de Brandon Ingram (19 pts), absent depuis 7 matches, et les 21 points de Nickeil Alexander-Walker ont évidemment fait du bien, mais c'est collectivement, avec 29 passes décisives pour 39 paniers marqués, que les Pels ont fait la différence.

Ja Morant a frôlé le triple-double (22 points, 10 passes, 9 rebonds), mais la période n'est pas bonne pour Memphis, qui reste sur trois défaites consécutives.

Washington forte tête

- Washington continue son été indien et conserve sa première place à l'Est, grâce à sa victoire à Orlando. Spencer Dinwiddie (23 pts), Montrezl Harrell (20 pts) et Kyle Kuzma (17 pts, 10 rbds) ont mené la danse pour permettre aux Wizards d'être dans une situation exactement inverse à celle de l'année dernière à pareille époque, où ils comptaient 3 victoires pour 9 défaites.

Sans Bradley Beal, endeuillé et excusé, les hommes de Wes Unseld Jr ont encore montré de bonnes choses, à l'exception d'un dernier quart-temps un peu moins bien maîtrisé. Deni Avdija a de nouveau été précieux en sortir de banc, avec 8 points, 6 rebonds, 1 contre et le meilleur différentiel du match (+22).

Sans Embiid, Philly est bien triste

- La vie sans Joel Embiid n'est définitivement pas très amusante pour les Sixers. Philadelphie a perdu son 4e match de suite sans son franchise player, cette fois sur le parquet des Pacers. Malgré la bonne copie rendue par Tobias Harris (32 points, 11 rebonds) et les 24 points de Tyrese Maxey, les Sixers sont tombés sur un os.

Indiana a pu s'appuyer sur le triple-double de Malcolm Brodgon (13-10-10) mais aussi et surtout sur l'impact de Justin Holiday (27 points) en sortie de banc et le récital de Myles Turner (20 points, 6 contres).

Une différence fondamentale dans la manière de scorer : 33 passes décisives pour les Pacers, contre 16 pour les Sixers...

Utah trébuche encore

- Après un démarrage canon en NBA, Utah est un peu dans le creux de la vague. Le Jazz a été de nouveau battu à domicile par Miami, en ne se réveillant qu'en fin de partie pour tenter de combler un retard de 22 points... Certes, le Heat a déployé une belle force collective pour mettre fin à une série de trois défaites de suite, mais Rudy Gobert (14 points, 13 rebonds) et ses camarades ont un peu perdu la fluidité et l'efficacité des premières semaines.

Sans Jimmy Butler, toujours blessé, les Floridiens ont pu compter sur le prolifique trio composé de Tyler Herro (27 pts), Duncan Robinson (22 pts) et Kyle Lowry (21 pts).

KAT fantomatique, le 7 à la suite pour les Clippers

- Et de 7 pour les Clippers ! La bonne série de Los Angeles s'est poursuivie samedi à domicile contre les Timberwolves. La lutte n'a pas été particulièrement âpre pour les joueurs de Tyronn Lue, qui n'ont eu qu'à éteindre Karl-Anthony Towns (8 pts à 3/11), qui n'avait plus fini un match sous les 10 points depuis 2018, et à rentrer leurs shoots pour vivre une soirée sereine.

Les cadres comme Paul George (23 points, 9 rebonds en 27 minutes) ont pu se reposer et garder des forces pour le back to back de dimanche. Nicolas Batum a joué 19 minutes pour 5 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.