Faut-il vraiment tout lâcher pour recruter Giannis Antetokounmpo ?

Et si Miami avait tort de tout lâcher pour Giannis ? Bill Simmons a expliqué pourquoi les blessures récentes du Grec peuvent refroidir plus d’une franchise.

Si Giannis Antetokounmpo se retrouve bien sur le marché cet été, beaucoup imaginent qu'une franchise, au hasard le Miami Heat, sera prête à tout envoyer pour le récupérer. Mais ce réflexe n’est plus aussi évident qu’avant. Dans le podcast de Bill Simmons et Zach Lowe chez The Ringer, les deux journalistes ont justement débattu de l’hypothèse d’un all-in du Heat pour la star des Bucks.

Zach Lowe reste sur une position assez simple : malgré les doutes, Milwaukee récupérerait un énorme package, et Miami pourrait être tenté de mettre “tout” sur la table. Pour lui, Giannis reste une superstar absolue. “Les Bucks vont récupérer un pactole. Je maintiens. Je pense que le Heat échangera tout ce qu’on pensait déjà les voir offrir à la trade deadline. Ça reste un joueur top 5 NBA.”

Bill Simmons, lui, regarde surtout le risque. Et il l’a dit franchement : “Vraiment ? Il ne joue pas. Il est plus proche d’Embiid que de Jokic. Il se blesse tout le temps. Moi, ça me ferait très peur.”

Puis Simmons a poussé le raisonnement jusqu’au bout, du point de vue de Miami : “Tu me dis que si je suis Miami, je dois trader tous mes assets et ensuite te signer pour une extension de 280 millions de dollars sur 4 ans, sans même savoir si tu peux jouer ? Franchement, je serais très nerveux. Je ne pense pas que je le ferais.”

Le fond du débat est là. Personne ne remet en cause le niveau de Giannis Antetokounmpo quand il est sur le terrain. Sauf que la question est de savoir s'il vaut encore le prix maximal, avec son historique récent de blessures et l’extension juteuse qui suivrait assurément son arrivée dans une nouvelle équipe.

C’est ce qui rend l’idée d’un trade vers Miami moins automatique qu’elle ne l’aurait été il y a deux ou trois ans. Le fit reste séduisant, bien sûr. Mais vider totalement ses réserves pour un joueur aussi dominant qu’incertain physiquement, ce n’est plus un calcul si confortable.