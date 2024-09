La Fédération française devrait bientôt mettre fin à ce qui était jusque-là une aberration. D'après les informations de L'Equipe, il sera bientôt enfin possible pour les joueuses de l'équipe de France féminine d'être sous contrat avec des franchises WNBA et d'être en mesure d'arriver un peu plus tard que leurs camarades lors des rassemblements avant les compétitions. Les tensions qui existaient à ce sujet avaient par exemple débouché sur l'absence de Marine Johannès à l'Euro 2023, avec la menace qui planait sur elle de ne pas être autorisée à participer aux Jeux Olympiques à Paris.

De plus en plus de joueuses sont draftées ou font partie d'équipes WNBA et si cela se confirme, c'est une décision logique et sensée que de leur permettre des aménagements. A l'heure actuelle, seules Gabby Williams, avec le Seattle Storm, et Lou Lopez Sénéchal, avec les Dallas Wings, évoluent en WNBA cette saison. Mais Marine Johannès, avec New York, Carla Leite, draftée par Dallas, Leila Lacan, draftée par Connecticut, Iliana Rupert, championne WNBA avec Las Vegas en 2022 et Dominique Malonga, attendue au 1er tour de la Draft 2025, sont susceptibles d'être concernées.

C'est en marge de la prolongation de Jean-Aimé Toupane sur le banc des Bleues que la FFBB devrait annoncer ce nouveau fonctionnement.

