Top 10 : Les plus grandes finales NBA des années 2000

Top-10 : Les plus grandes finales NBA des années 90

10. Finales NBA 2007

San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers

Ces finales NBA 2007, c’est un peu comme si Mike Tyson décidait d’affronter un adversaire deux catégories de poids sous la sienne. Ça donnerait un combat complètement déséquilibré. C’était trop facile pour les San Antonio Spurs, faciles vainqueurs des Cleveland Cavaliers. LeBron James disputait ses premières finales quatre ans seulement après son arrivée en NBA. Et, par définition, il manquait d’expérience. Mais aussi de soutiens. Parce que la carcasse de Zydrunas Ilgauskas et Bobby Gibson en lieutenants… c’est léger.

Au final, le parcours des deux équipes a été plus intéressant que l’ultime série cette année-là. Les Spurs ont sorti les Suns en demi-finales de Conférence, un duel controversé suite aux suspensions de Boris Diaw et Amar’e Stoudemire. Les Cavaliers ont eux éliminé les Pistons avec notamment 25 points consécutifs de James, et même 29 des 30 derniers points de son équipe, lors du Game 5.

La suite fut moins glorieuse. Les éperons ont une nouvelle fois dominée une année impaire après 1999, 2003 et 2005. En balayant les Cavs en quatre manches sèches. Les finales ont intéressé peu de monde même si pour nous, Français, elles gardent un aspect spécial puisque Tony Parker a été nommé MVP en dominant notamment offensivement lors des Games 1 et 2.

LeBron James a souffert contre la défense des Spurs et il a été limité à 22 points à 35% aux tirs. Cet échec lui a tout de même servi par la suite. Ça l’a notamment forcé à travailler son tir pour diversifier son jeu en attaque.