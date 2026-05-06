Après le Game 1, Chris Finch insiste : plusieurs contres de Wembanyama n'auraient pas dû être validés.

Le coach des Minnesota Timberwolves, Chris Finch, a remis une couche après ses premières remarques sur le record de contres de Victor Wembanyama. Cette fois, le technicien est allé plus loin en pointant clairement un manque de décisions arbitrales lors du Game 1 face aux San Antonio Spurs.

Déjà critique après la rencontre, Finch a insisté après l’entraînement de mardi sur ce qu’il considère comme plusieurs contres illégaux non sifflés.

Ce coup-ci, Chris Finch n’a pas hésité à chiffrer son ressenti :

« Évidemment, c’était une soirée historique, mais quand on a revu les actions, il y en avait au moins quatre qui étaient des goaltendings, peut-être même un cinquième. C’est un peu inquiétant qu’aucun n’ait été sifflé. »

Le coach des Wolves estime même que l’impact est direct sur le résultat :

« Disons qu’il y en en avait quatre, donc ça fait huit points. La valeur de huit points dans un match NBA est énorme. Ça représente aussi environ 33 % de ses contres qui seraient en réalité des goaltendings non sifflés. »

S’ils avaient été sifflés, c’était 8 points de plus pour Minnesota. Et ce dans un match serré, qui aurait pu basculer en faveur de SA si le tir de Julian Champagnie était rentré. Les Wolves auraient eu de quoi l’avoir mauvaise.

Ces quatre contres non valables ont également un impact sur l’histoire de la NBA. S’ils avaient été sifflés, le Français ne se serait pas emparé du record.

Malgré ses propos appuyés, Chris Finch a indiqué que les Wolves ne comptaient pas saisir officiellement la ligue.

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le signaler. C’est assez évident quand on regarde les images. Je suis sûr que la ligue fait sa propre évaluation de ces matches. Nous n’avons pas envoyé de clips (ces fameux clips vidéos que les équipes envoient parfois à la NBA pour démontrer qu’elles ont été lésées) depuis le début des playoffs et nous ne le ferons pas.

C’est une perte de temps parce que ça ne changera pas vraiment le résultat. »

Une manière de maintenir la pression sans engager de procédure formelle, tout en installant un débat autour de l’arbitrage dans cette série déjà très disputée.

Et en essayant de s’assurer que les referees soient plus conscients et attentifs concernant les contres de Victor Wembanyama. Car ceux-ci seront désormais bien plus scrutés.