Finney-Smith à Charlotte, les Hornets se font un arsenal de picks

Dorian Finney-Smith débarque à Charlotte en compagnie de futurs picks. Les Hornets ont un petit butin d’assets.

Les Houston Rockets envoient Dorian Finney-Smith aux Charlotte Hornets, selon Shams Charania. Dans l'échange, Houston cède également trois choix du second tour de Draft.

Pour Charlotte, l'intérêt principal de l'opération se situe surtout dans l'accumulation d'actifs. Les Hornets récupèrent trois nouveaux seconds tours et possèdent désormais 20 choix du second tour sur les sept prochaines années. Selon ESPN, Charlotte dispose aussi du deuxième plus grand nombre de choix transférables en NBA.

Houston libère de la place

Du côté des Rockets, ce trade permet surtout de gagner en flexibilité. Après les arrivées de Marcus Smart et Bogdan Bogdanovic, Houston devait ajuster son effectif et ouvrir de la marge pour la suite de son intersaison.

Le départ de Finney-Smith permet aussi aux Rockets de créer une trade exception de 13 millions de dollars. Un outil qui pourra être utilisé plus tard pour absorber un contrat dans une autre opération.

Charlotte continue d'empiler les choix

Les Hornets poursuivent donc une stratégie claire : multiplier les leviers pour de futurs trades. Avec 20 seconds tours sur sept ans, Charlotte dispose d'une vraie réserve de munitions pour compléter un échange plus important ou faciliter de futures transactions.

Finney-Smith arrive, lui, comme un vétéran utile dans un groupe jeune. Ailier défensif, capable de défendre plusieurs positions et d'apporter du tir extérieur, il peut trouver une place dans la rotation si Charlotte souhaite le conserver. Mais l'essentiel de l'échange, pour les Hornets, reste bien le capital Draft ajouté dans l'opération.