First Team va diffuser en LIVE des matches de Wembanyama et des Mets sur Twitch

Les amis de First Team ont une nouvelle excitante à annoncer et on se fait une joie de la relayer. Ils viennent d'obtenir le droit de co-produire, diffuser et commenter plusieurs matches des Mets 92 de Boulogne-Levallois cette saison en Betlic Elite. Dès ce vendredi, pour le match de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers contre Fos-sur-Mer, vous pourrez donc visionner gratuitement sur la chaîne Twitch de First Team certaines rencontres du club francilien et de son prodige en direct, avec les commentaires d'Erwan et Thomas.

Erwan expliquait justement hier sur le plateau de LeStream ce qu'implique cette grande nouvelle pour son média.

