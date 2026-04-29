Après le Game 5, De’Aaron Fox a comparé l’impact de Wembanyama à celui de Stephen Curry.

Après la qualification des San Antonio Spurs face aux Portland Trail Blazers (4-1), De'Aaron Fox a marqué les esprits avec une déclaration inattendue sur Victor Wembanyama.

Le meneur a évoqué une similitude rare avec Stephen Curry, référence absolue en matière d’impact offensif.

De'Aaron Fox a insisté sur un point précis : la « gravité » générée par certains joueurs sur le terrain.

« C’est quelque chose d’unique. Entre lui et Steph, ce sont probablement les seuls joueurs qui ont ce type de gravité. C’est incroyable de jouer avec ce genre de joueurs », a-t-il expliqué après la rencontre, interrogé sur l’impact du Français… en défense.

Un concept souvent utilisé pour décrire l’attention constante qu’un joueur attire sur lui, et la manière dont il polarise les défenses.

Si Stephen Curry est connu pour son impact offensif et son tir extérieur, Victor Wembanyama impose une présence comparable, mais de l’autre côté du terrain.

Sa capacité à dissuader, couvrir des espaces immenses et perturber les attaques adverses crée un effet similaire dans la lecture du jeu.

Sur ce Game 5, Victor Wembanyama a compilé 17 points, 14 rebonds et 6 contres. De'Aaron Fox, lui, a mené l’attaque avec 21 points, dans une rencontre maîtrisée de bout en bout par les Spurs.

En plaçant Victor Wembanyama dans la même catégorie que Stephen Curry sur un aspect aussi spécifique, De'Aaron Fox souligne l’évolution rapide de l’intérieur français.

Une comparaison rare, qui témoigne de l’impact déjà installé du joueur des Spurs dans ces playoffs.