CQFR : Les Spurs finissent le job, Boston cale

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Celtics : 113-97

Hawks @ Knicks : 97-126

Blazers @ Spurs : 95-114

Boston 3-2 Philadelphie

On pensait Boston Celtics lancé vers une qualification tranquille à la maison. Menés 3-1 dans la série, les Philadelphie Sixers avaient pourtant autre chose en tête : survivre. Et ils l’ont fait avec autorité en s’imposant 113-97 au TD Garden.

Le symbole de cette rébellion, c’est évidemment Joel Embiid. Déjà solide à son retour lors du match précédent, le pivot a cette fois pris le contrôle total de la rencontre avec 33 points. Surtout, il a écrasé la seconde période, imposant sa puissance, son toucher et sa présence des deux côtés du terrain. Boston n’a jamais trouvé la solution pour le ralentir.

Autour de lui, Tyrese Maxey a encore été précieux avec 25 points et 10 rebonds, pendant que Paul George ajoutait 16 points et 9 rebonds. Philadelphie a joué avec urgence, avec dureté, avec ce mélange de calme et de rage qu’on voit chez les équipes qui refusent de mourir.

Pourtant, Boston avait bien démarré. Les Boston Celtics menaient 57-50 à la pause et semblaient en contrôle. Puis le match a tourné. Les Sixers ont remporté le troisième quart-temps 35-29 avant d’étouffer complètement les locaux dans un dernier acte à sens unique : 28-11.

Jayson Tatum a terminé avec 24 points et 16 rebonds, mais Boston a manqué de rythme et d’adresse au moment clé. Le rouleau compresseur annoncé est resté coincé au garage.

La série repart donc à Philadelphie pour un Game 6 brûlant. Boston reste devant, mais les Sixers viennent de rappeler une vérité simple : tant qu’Embiid est debout, rien n’est fini.

New York 3-2 Atlanta

On sent que les New York Knicks sont en train de prendre la mesure de cette série. Après avoir remis les pendules à l’heure au Game 4, ils en ont remis une couche au Madison Square Garden en écrasant les Atlanta Hawks 126-97 pour prendre l’avantage 3-2. Deux victoires de suite, deux démonstrations, et surtout l’impression que New York a enfin trouvé la bonne formule.

Le patron de la soirée, c’était Jalen Brunson. Le meneur a signé son meilleur match de la série avec 39 points, 8 passes et seulement une balle perdue. Il a disséqué la défense d’Atlanta, alternant drives, tirs en rythme et lectures parfaites. Quand Brunson joue à ce niveau-là, les Knicks changent de dimension.

Mais ce qui saute surtout aux yeux, c’est la maîtrise collective. Karl-Anthony Towns a encore servi de point d’ancrage avec 16 points, 14 rebonds et 6 passes. OG Anunoby a ajouté un double-double, pendant que New York a dominé dans les secteurs qui comptent : +21 au rebond et un énorme 60-42 dans la peinture. Les Hawks ont pris des coups partout.

Jalen Brunson explose (enfin), New York retrouve son rythme

Le match a vite tourné. Les Knicks ont démarré en trombe, menant 35-22 après le premier quart-temps, avant de ne jamais regarder derrière. Atlanta n’a jamais trouvé le moindre run capable de faire douter la salle. New York contrôlait le rythme, les duels, l’intensité.

Côté Hawks, Jalen Johnson a bien tenté de maintenir la tête hors de l’eau avec 18 points et 10 rebonds, mais CJ McCollum a souffert, limité à 6 points. Quand ton leader extérieur cale et que l’adversaire te rentre dedans pendant 48 minutes, la soirée devient longue.

La série retourne maintenant en Géorgie pour un Game 6 sous pression. Atlanta est dos au mur. Les Knicks, eux, ont l’air d’avoir enfin craqué le code.

San Antonio 4-1 Portland

San Antonio n’a pas laissé traîner les choses. À domicile, les Spurs ont terminé le travail face aux Portland Trail Blazers avec une victoire nette 114-95 pour boucler la série 4-1. Pas de suspense inutile, pas de match piège : les Texans ont frappé vite, fort, et ont rappelé pourquoi ils ont signé l’une des meilleures saisons de l’Ouest.

Le match a basculé très tôt. San Antonio a collé un 36-24 d’entrée, puis a enfoncé Portland dans le deuxième quart-temps avec un 29-21. À la pause, l’écart était déjà conséquent (65-45) et les Blazers couraient derrière le score avec des jambes lourdes. Les Spurs ont ensuite géré tranquillement, sans jamais laisser renaître le moindre doute.

Le collectif texan a encore parlé. De’Aaron Fox a mené la charge avec 21 points et 9 passes, donnant le tempo du début à la fin. Victor Wembanyama a ajouté 17 points, 14 rebonds et surtout 6 contres, transformant la raquette en zone interdite. Julian Champagnie a puni de loin avec 19 points, pendant que plusieurs lieutenants ont apporté leur pierre. Cette équipe a des armes partout.

En face, Portland a vécu une soirée compliquée. Deni Avdija a terminé meilleur marqueur avec 22 points, mais l’adresse collective a plombé toute ambition : 35 % au tir et un catastrophique 11 sur 47 à trois points. Quand on balance autant de briques face à une défense qui protège déjà le cercle comme ça, la montagne devient trop haute.

Ce succès confirme surtout la montée en puissance des Spurs. Sérieusement menés, disciplinés, capables d’étrangler un adversaire ou de courir quand il le faut. Le premier tour a ressemblé à un échauffement musclé.

Désormais, cap sur les demi-finales de conférence. San Antonio affrontera le vainqueur de la série entre les Denver Nuggets et les Minnesota Timberwolves. Et vu la forme actuelle des Spurs, avec un Wembanyama qui verrouille la raquette et un collectif déjà très propre, personne n’aura envie de les croiser.