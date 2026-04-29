Embiid envoie un message fort à Boston

De retour et déjà dominant, Joel Embiid prévient les Celtics après le Game 5… et promet encore mieux.

Les Philadelphia 76ers refusent de mourir. Portés par un énorme Joel Embiid, ils sont allés s’imposer sur le parquet des Boston Celtics (113-97) lors du Game 5 pour rester en vie dans la série. Et au-delà de la victoire, c’est le message envoyé par le pivot camerounais qui résonne déjà.

De retour après une appendicectomie en urgence, Embiid continue de monter en puissance. Il a livré une performance dominante avec 33 points à 12/23 au tir, 8 passes et un contrôle total du tempo offensif de Philadelphie. Face aux différentes défenses proposées par Boston, il a trouvé des réponses, encore et encore. Et surtout, il n’a laissé aucun doute sur sa confiance.

“Je me sens plutôt bien sur les un contre un et ça, face à n’importe qui dans cette ligue. Je ne pense pas que cela puisse changer. J’ai simplement pris ce qu’ils me donnaient, et quand ils se sont ajustés, j’ai essayé de prendre le meilleur tir possible,” a expliqué Embiid après la rencontre.

Un patron retrouvé

Dans un match couperet, Philadelphie avait besoin de son leader à son meilleur niveau. Et Embiid a répondu présent, malgré un retour encore récent. Plus mobile, plus juste dans ses choix, il a su alterner scoring et création pour faire exploser la défense des Celtics.

Sa lecture du jeu a notamment permis d’ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Tyrese Maxey en a profité avec 25 points à 10/18, tandis que Paul George et VJ Edgecombe ont ajouté 26 points à eux deux, dont sept tirs primés.

“Quand je suis agressif, ça ouvre des tirs pour tout le monde. Il faut trouver le bon équilibre,” a poursuivi Embiid.

Boston, pourtant solide jusque-là dans la série, a été débordé par cette capacité à punir chaque ajustement. Trop d’options, trop de menaces, et surtout un Embiid impossible à contenir sur les séquences clés.

Un avertissement… malgré l’insatisfaction

Le plus impressionnant, peut-être, ne réside pas dans la performance elle-même, mais dans la réaction du joueur. Car malgré ses 33 points et son impact, Embiid n’était pas satisfait.

“Je ne me sentais toujours pas aussi bien que je le voudrais, ni même proche de ça. Donc je dois continuer à travailler pour pouvoir faire un meilleur match au prochain,” a-t-il ajouté.

Un discours qui sonne comme un avertissement pour Boston. Car si cette version encore imparfaite d’Embiid est déjà capable de dominer un match à élimination, qu’en sera-t-il lorsqu’il retrouvera 100% de ses moyens ? La question est désormais dans toutes les têtes côté Celtics.

Une série relancée

Avec cette victoire, Philadelphie revient à 3-2 et s’offre un Game 6 à domicile. L’élan semble avoir changé de camp, porté par un leader retrouvé et un collectif plus juste.

Les Celtics restent en position de force, mais la dynamique est clairement différente. Et face à un Embiid aussi sûr de lui, la marge d’erreur se réduit.

Le prochain match s’annonce décisif. Et si Boston pensait avoir fait le plus dur, le message est clair : la série est loin d’être terminée.

Mazzulla envoie un message d’avertissement sur Embiid