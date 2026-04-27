Mazzulla envoie un message d’avertissement sur Embiid

Malgré la large victoire des Celtics, Joe Mazzulla reste méfiant face au retour de Joel Embiid, qu’il juge impossible à arrêter.

Les Boston Celtics ont frappé fort en dominant largement les Philadelphia 76ers (128-96) lors du Game 4, prenant une avance de 3-1 dans la série. Mais malgré ce succès sans appel, le retour de Joel Embiid n’a laissé personne indifférent, à commencer par Joe Mazzulla.

Absent lors des trois premiers matchs après une opération de l’appendicite, le pivot des Sixers retrouvait les parquets dans un contexte déjà compliqué. Et même si Boston a rapidement pris le contrôle du match, son impact potentiel reste une source d’inquiétude évidente.

Interrogé après la rencontre, Mazzulla a tenu à remettre les choses en perspective, refusant de tirer des conclusions hâtives malgré l’écart final.

« Embiid a raté des tirs qu’il va mettre d’habitude. Vous ne pourrez pas l’arrêter. Vous pouvez seulement essayer de le contenir. »

Un message clair, presque un avertissement, alors que la série pourrait se conclure rapidement. Car si les Celtics ont dominé dans tous les secteurs (notamment au rebond et derrière l’arc), ils savent pertinemment que la version actuelle d’Embiid n’est peut-être qu’un aperçu.

De retour après plusieurs jours sans compétition, le MVP 2023 a logiquement manqué de rythme, avec des tirs inhabituels laissés en route. Mais sa simple présence change déjà la physionomie du jeu des Sixers, qui récupèrent une option offensive majeure capable de faire basculer un match à elle seule.

Boston, de son côté, a parfaitement exploité les failles adverses pour s’offrir une victoire autoritaire. Une performance collective solide, qui place la franchise en position idéale avant un Game 5 à domicile.

Mais dans les coulisses, le discours de Mazzulla sonne comme un rappel, notamment pour éviter toute déconvenue qui engendrerait un Game 6 chez les Sixers sous haute tension : la série n’est pas totalement terminée. Tant qu’Embiid est sur le parquet, le danger reste permanent.

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