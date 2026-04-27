Rockets-Lakers : tensions, expulsions et série relancée

Entre la faute flagrante de Deandre Ayton et la colère de LeBron James après une nouvelle expulsion, le Game 4 a fait monter la tension dans la série.

Les Los Angeles Lakers ont laissé passer une première occasion de conclure face aux Houston Rockets. Battus 115-96 dans le Game 4 à Houston, les Californiens mènent toujours 3-1, mais la rencontre a surtout été marquée par une série d’incidents qui ont fait monter la tension d’un cran dans cette série du premier tour des playoffs.

Le tournant du match intervient dans le troisième quart-temps, quand Deandre Ayton est exclu après une faute flagrante de niveau 2 sur Alperen Sengun. Sur une attaque du pivot turc, le joueur des Lakers lui envoie un coup de coude à la tête (involontaire ?). Les arbitres jugent le geste "inutile et excessif", synonyme d’expulsion immédiate. À ce moment-là, Houston a déjà pris le contrôle du match, porté par une agressivité constante et une intensité bien supérieure à celle de Los Angeles.

Jusque-là, Ayton faisait pourtant partie des rares satisfactions côté Lakers avec 19 points et 10 rebonds en 25 minutes. Son exclusion laisse un vide immédiat dans la raquette, où Sengun peut ensuite s’imposer sans véritable opposition. Dans la foulée, l’écart grimpe au-delà des 20 points, et les Rockets ne lâcheront plus leur avantage.

Mais les tensions ne s’arrêtent pas là. En toute fin de match, un nouvel accrochage entraîne une double expulsion, cette fois entre le rookie Adou Thiero et Aaron Holiday. Une décision qui n’a pas du tout plu à LeBron James, frustré par le scénario de la rencontre mais surtout par la sévérité des arbitres.

« Je suis surtout énervé qu’ils aient expulsé Adou. C’était injustifié, ça n’avait aucun sens. C’est la première fois de sa vie qu’il se fait expulser d’un match. Je ne pense pas que c’était mérité. Donnez-lui deux fautes techniques, le gamin venait juste d’entrer en jeu, c’était ridicule. »

Limité à 10 points (2/9 au tir), LeBron n’a pas cherché d’excuses pour la défaite, mais ses mots traduisent une frustration globale côté Lakers, pris à leur propre piège dans un match devenu de plus en plus physique.

Houston, dos au mur avant ce Game 4, a répondu avec l’énergie de l’urgence pour éviter le sweep. Les Texans reviennent ainsi à 3-1 dans la série et s’offrent un Game 5 à Los Angeles, où les Lakers auront une nouvelle opportunité de conclure dans un contexte désormais beaucoup plus électrique.

CQFR : Retour gagnant pour Wembanyama, Houston échappe au sweep