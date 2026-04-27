Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Raptors : 89-93

Spurs @ Blazers : 114-93

Celtics @ Sixers : 128-96

Lakers @ Rockets : 96-115

San Antonio 3-1 Portland

Victor Wembanyama a fait son comeback et les Spurs ne sont plus qu’à une victoire de la qualification après leur succès du Game 3. Mené de 19 points à Portland, San Antonio a renversé les Blazers 114-93 pour mener 3-1.

Les Spurs ont complètement retourné la rencontre grâce à une deuxième période étouffante, portée par l’impact du Français.

Portland avait pourtant idéalement lancé sa soirée. Deni Avdija a multiplié les attaques agressives vers le cercle, Jrue Holiday a contrôlé le tempo et les Blazers ont gêné fortement la circulation de balle texane. Sans rythme, San Antonio a accumulé les tirs difficiles et les pertes de balle. Les locaux semblaient alors en contrôle total.

Tout a basculé au retour des vestiaires. Wembanyama a d’abord transformé la défense pour contrarier les intentions de Portland. Puis c’est en attaque que son influence a été pregnante.

Portland s’est crispé, a forcé des tirs extérieurs et perdu sa fluidité. Dans le dernier quart-temps, San Antonio a passé un run décisif, Fox sanctionnant à mi-distance, Castle accélérant le jeu et Wembanyama terminant les actions près du panier ou sur la ligne.

Wembanyama a donc signé un retour spectaculaire avec 27 points, 11 rebonds et 7 contres, au-delà même de la simple feuille de stats tant sa présence a changé le match. Fox a ajouté 28 points, Castle compile 16 points et 8 passes. En face, Avdija termine à 26 points, Holiday à 20, mais Portland a sombré après la pause.

La frustration s’est d’ailleurs vue en fin de match avec une altercation entre Avdija et Castle après un contact tardif. Les esprits se sont échauffés brièvement avant séparation rapide. Un signe de tension pour des Blazers désormais au bord de l’élimination.

Cleveland 2-2 Toronto

Toronto a totalement relancé sa série face à Cleveland en s’imposant 93-89 dans un Game 4 rugueux, tendu et longtemps indécis, pour revenir à 2-2 avant le retour dans l’Ohio. Après la démonstration offensive du match précédent, les Raptors ont cette fois gagné autrement : défense, dureté et sang-froid dans les dernières minutes.

Les Canadiens ont mieux démarré, avec un Scottie Barnes très agressif vers le cercle et un Brandon Ingram efficace sur ses spots à mi-distance. Cleveland est resté au contact grâce à Donovan Mitchell, mais l’attaque des Cavs a souvent manqué de rythme. James Harden a alterné quelques bonnes lectures avec beaucoup trop de déchets, au point de signer le 44e match de sa carrière avec plus de ballons perdus que de paniers inscrits.

Le match s’est progressivement fermé, avec une adresse limitée et beaucoup de possessions cassées. Cleveland a bien réagi au retour des vestiaires, Mitchell a remis les Cavs devant par séquences et Evan Mobley a pesé sur seconde chance, mais Toronto a mieux négocié le money time. Barnes a remis les Raptors dans l’axe avec deux attaques puissantes, puis la défense locale a enchaîné les stops décisifs pendant que Cleveland se précipitait.

Barnes et Ingram terminent tous les deux à 23 points, symboles d’un duo qui a porté Toronto des deux côtés du terrain.

Mitchell a tout tenté, mais les Cavs, limités à 89 points, ont laissé filer une occasion de reprendre le contrôle de la série. Elle repart à Cleveland à 2-2, avec des Raptors relancés et une vraie pression sur les épaules des Cavs.

Boston 3-1 Philadelphie

Boston s’est rapproché du tour suivant avec autorité à Philadelphie, en écrasant les Sixers 128-96 pour mener 3-1 dans la série. Le retour de Joel Embiid, absent depuis son appendicectomie, avait redonné de l’espoir au Wells Fargo Center, mais les Celtics ont vite étouffé l’ambiance avec une entame beaucoup plus sérieuse et un premier écart construit dès le premier quart-temps.

Le héros inattendu a été Payton Pritchard, auteur de son record en playoffs avec 32 points, dont 6 tirs à trois points. Son énergie en sortie de banc a lancé Boston, qui a puni chaque retard défensif de Philly. Les Celtics ont inscrit 24 tirs primés, un record de franchise en playoffs, avec une adresse extérieure à 45,3 %. Même si Jayson Tatum et Jaylen Brown ont mis un peu de temps à entrer pleinement dans leur match, ils ont fini par accompagner le festival : 30 points, 11 passes et 7 rebonds pour Tatum, 20 points et 7 rebonds pour Brown.

Philadelphie n’a jamais vraiment trouvé de continuité. Embiid a pourtant livré une vraie performance pour son retour, avec 26 points, 10 rebonds et 6 passes en 34 minutes, mais il a été trop seul. Tyrese Maxey a ajouté 22 points, Paul George 16, sans que les Sixers ne puissent répondre au volume de tir ni à la domination physique adverse.

Boston a aussi gagné la bataille du rebond 51-30, autre symbole d’un match contrôlé de bout en bout. Le Game 5 se jouera à Boston, où les Celtics auront une première balle de qualification.

Los Angeles 3-1 Houston

Houston a repoussé l’échéance avec la manière, en dominant les Lakers 115-96 pour éviter le sweep et revenir à 3-1 dans la série. Les Rockets l’ont fait sans Kevin Durant, officiellement touché à la cheville gauche avec une contusion osseuse, mais dont l’absence commence presque à prendre des airs de disparition organisée, tant personne ne semble vraiment savoir quand, ni où, il réapparaîtra.

Après un début encore équilibré, Houston a progressivement mis la main sur le match grâce à son activité défensive. Les Lakers ont complètement perdu le fil, avec 23 ballons perdus, 17 interceptions concédées et 30 points encaissés sur turnovers. Dès le deuxième quart-temps, les Rockets ont haussé le ton, Jabari Smith Jr. a ouvert l’écart de loin, Reed Sheppard a apporté de l’énergie, et Los Angeles a commencé à subir la pression tout terrain.

Le vrai break a eu lieu au retour des vestiaires. Amen Thompson a lancé la deuxième mi-temps, Sheppard a enchaîné à trois points, et l’écart a grimpé jusqu’à 17 points avant que tout ne déraille côté Lakers. Deandre Ayton, jusque-là le meilleur joueur de L.A. avec 19 points et 10 rebonds, a été expulsé après une faute flagrante 2 sur Alperen Sengun. Houston a ensuite poussé l’avance à 25 points à la fin du troisième quart-temps.

LeBron James a traversé la soirée avec 10 points, 9 passes, un 2/9 au tir et 8 pertes de balle. Les Rockets ont gagné du temps, un match, et peut-être un peu d’espoir, même si le mystère Durant plane toujours.