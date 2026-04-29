Les New York Knicks ont frappé fort au meilleur moment. Portés par un immense Jalen Brunson, ils ont écrasé les Atlanta Hawks (126-97) lors du Game 5 pour reprendre l’avantage dans la série (3-2) et se rapprocher d’une qualification en demi-finales de conférence.

Après deux défaites frustrantes d’un point, New York avait besoin d’un match référence. Il est venu, avec la manière. Et surtout avec Brunson, enfin au niveau attendu dans cette série. Le meneur a signé 39 points, dont 17 dans le dernier quart-temps, pour plier définitivement une rencontre déjà bien maîtrisée par les Knicks.

“Le ballon est rentré, mais je suis surtout content qu’on ait réussi à garder l’avance,” a expliqué Brunson. “C’est une équipe capable de faire des runs, on l’a vu plus tôt dans la série. Mais j’ai aimé la façon dont on a joué dans le quatrième quart-temps et dont on a contrôlé le match.”

Le déclic attendu de Brunson

Jusqu’ici, Jalen Brunson n’avait pas encore eu son match signature face à Atlanta. Bousculé, parfois gêné par la défense longue et mobile de Dyson Daniels, il restait sur deux performances en dessous des 40% au tir. Mais le Game 5 a changé la donne.

Un ajustement des Hawks a libéré le meneur new-yorkais. En choisissant de placer Daniels sur Karl-Anthony Towns après son triple-double du Game 4, Atlanta a offert à Brunson plus d’espace. Une respiration qu’il a immédiatement exploitée.

Résultat : un match plein, maîtrisé, avec ce mélange de scoring et de gestion qui fait sa force en playoffs. Une nouvelle performance dans une longue série de cartons en fin de série, lui qui avait déjà multiplié les gros matchs dans ces moments-là ces dernières années.

“C’est comme une partie d’échecs,” a ajouté Brunson. “Si quelqu’un fait un mouvement, tu dois répondre. Il faut attendre de voir ce qu’ils font. Avec notre manière de jouer, on doit être prêts à tout.”

Une domination collective

Mais cette victoire ne repose pas uniquement sur Brunson. Les Knicks ont livré une prestation complète, la deuxième consécutive après leur large succès précédent. Sur les deux derniers matchs, ils ont repris le contrôle de la série avec une marge moyenne de 22,5 points.

Autour de leur leader, plusieurs joueurs ont répondu présent. Karl-Anthony Towns a compilé 16 points, 11 rebonds et 6 passes, tandis que OG Anunoby a encore été précieux avec 17 points et 10 rebonds. Une production discrète mais essentielle, dans la lignée de son rôle depuis le début des playoffs.

Surtout, c’est la défense new-yorkaise qui a fait la différence. Sur ces deux matchs, les Hawks ont été limités à 42,7% au tir et 27,7% à trois points. Une pression constante qui a étouffé Atlanta, à l’image de la performance de CJ McCollum, limité à 6 points, son plus faible total depuis son arrivée dans la franchise.

“C’est un ensemble de choses. On a élevé notre niveau collectivement,” a résumé Brunson. “Ils ont eu des tirs ouverts, et on a aussi eu de la réussite. Mais le fait qu’on soit sur la même longueur d’onde, des deux côtés du terrain, a fait la différence.”

New York a trouvé son rythme

Ce qui se dégage de ces deux dernières rencontres, c’est un changement de ton. Les Knicks, bousculés en début de série, ont répondu avec autorité. Plus physiques, plus justes, plus connectés. Pour Mike Brown, cette évolution n’est pas un hasard.

“Il faut passer par l’adversité au cours de la saison pour voir de quoi on est fait, comment on réagit,” a expliqué le coach. “Les gars ont traversé beaucoup de choses cette année et continuent de le faire ensemble. Rien ne détournera ce groupe.”

Avec cette victoire, New York se retrouve à une marche des demi-finales de conférence. Et dans un coin de la tête, un duel potentiel avec Boston commence déjà à se dessiner, même si les Celtics ont eux aussi été ralentis dans leur série face à Philadelphie.

“Dans les playoffs, il faut être intelligent. Le repos est très important,” a ajouté Brown. “La dimension physique est encore plus élevée, donc on essaie de donner aux joueurs les moyens de récupérer, mentalement et physiquement.”

Avant de penser à la suite, les Knicks ont une mission claire : conclure à Atlanta. Et avec un Brunson à ce niveau-là, ils ont toutes les cartes en main.

CQFR : Les Spurs finissent le job, Boston cale