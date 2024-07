La France, pourtant largement favorite, a eu besoin d’un miracle de Matthew Strazel pour l’emporter face au Japon (94-90, a.p.) ce mardi. Dans un duel haletant au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, les Bleus ont décroché leur qualification pour les quarts de finales des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette courte victoire, qui les porte à 2-0, n’augure cependant rien de bon pour la suite de la compétition.

Matthew Strazel sauve les Bleus dans une fin de match palpitante

Au début du quatrième quart-temps, avec cinq points d’écart entre, rien n’était encore joué. À l’image du reste de la rencontre, pendant laquelle l’avantage a changé de camp à neuf reprises, les dix dernières minutes ont été irrespirables.

L’expulsion de Rui Hachimura pour sa deuxième faute antisportive, après seulement une minute et demie dans la période, n’a pas permis à la France de reprendre de l’air. L’intérieur japonais était jusqu’ici le meilleur joueur de son équipe, avec 24 points (10/16 aux tirs, dont 3/5 à trois points) et un impact physique important. Mais Yuki Kawamura (29 points à 9/26, 7 rebonds et 6 passes), brillant malgré ses 1,72 m, a repris le match en main.

Avec un 3 +1, l’arrière a ramené la sélection nippone à un point à cinq minutes du terme. Puis, il a repris l’avantage avec une pénétration fulgurante. Omniprésent en attaque, il a inscrit les quatre derniers lancers francs de la rencontre pour offrir une avance de quatre points à son équipe à 16 secondes de la fin et ainsi faire oublier l’égalisation d’Evan Fournier une minute plus tôt.

YUKI KAWAMURA WITH THE 4-POINT PLAY ♨️ He's up to 22 points, 5-of-8 from three!

La victoire semblait alors acquise pour le Japon. Mais c’était sans compter sur le sauvetage in-extremis de Matthew Strazel. En déséquilibre total, le meneur a arraché trois points avec la faute à 10 secondes du buzzer, envoyant ainsi le match en prolongation (84-84).

#Paris2024 | 🇫🇷 😱 MATTHEW STRAAAZEEEEEEL 🔥 Mais quel shoot à 3 points plus la faute pour revenir à égalité 🏀



Cette période supplémentaire a été la mieux maîtrisée par les Français. Victor Wembanyama — jusque-là plus discret qu’à son habitude — s’est réveillé au moment crucial. L’intérieur a marqué un 2 +1 pour ouvrir le score, suivi d’un tir à trois points et de deux lancers francs, inscrivant 8 de ses 18 points dans les cinq dernières minutes de la rencontre.

Les tirs extérieurs de Kawamura (00:34) et de Hiejima (00:08) ont maintenu la tension jusqu’au bout. Cependant, les Bleus avaient accumulé une avance suffisante pour tenir bon. Les deux lancers francs de Strazel ont scellé la victoire française.

2-0 pour l’équipe de France, mais toujours autant de doutes

Une défaite aurait placé la France dans une position très dangereuse pour la suite du tournoi. Cette victoire leur offre au contraire un bilan de 2-0, les qualifiant d'office pour les quarts de finale avant même les derniers matches du groupe B. Si l’essentiel est assuré, le groupe de Vincent Collet a néanmoins montré des signes inquiétants dans cette rencontre.

Malgré le score final, c’est bien le Japon qui a imposé son rythme dès le premier quart-temps, remporté par les Bleus (32-25). Avec un jeu ultrarapide et centré sur les tirs à trois points, les Japonais ont forcé leurs adversaires à entrer dans un duel avant tout offensif. Les Français, grâce à une bonne adresse à trois points, ont réussi à suivre, mais sans vraiment imposer leur propre jeu.

Les 43 % de réussite à trois points des Japonais et les 53 points cumulés par Yuki Kawamura et Rui Hachimura soulèvent de sérieuses questions sur la défense française. Le secteur intérieur a aussi peiné à marquer sa domination contre une raquette bien plus petite. Des faiblesses qui s’ajoutent aux erreurs habituelles, 12 ballons perdus qui ont offert 18 points faciles à l’adversaire et 11/17 aux lancers francs, sans lesquelles le match aurait été bien moins serré.

Avec la qualification en poche, le dernier match de groupe contre l’Allemagne, vendredi, aura moins d’enjeux. Face aux champions du monde en titre, ce sera toutefois un ultime test et donc une dernière occasion de se rassurer avant le début des choses sérieuses.