Franz Wagner, un grand retour à la compétition et… au pays !

Absent depuis plus d’un mois en raison d’une entorse de la cheville, Franz Wagner a retrouvé le terrain la nuit dernière. Et pas n’importe où mais bien chez lui, à Berlin.

Soirée de retrouvailles pour Franz Wagner. Avec ses coéquipiers, avec le parquet de Berlin, où il a commencé sa carrière professionnelle, et avec le public allemand évidemment acquis à sa cause à l’occasion du match entre le Orlando Magic et les Memphis Grizzlies jeudi soir. Comme son frère Moritz Wagner et son coéquipier Tristan Da Silva, l’ailier a forcément ressenti une émotion particulière en jouant un match NBA dans son pays.

Il a d’ailleurs été le chouchou du public local, qui a scandé des « MVP, MVP » à chaque fois qu’il en a eu l’opportunité. Rouillé en début de partie, logique après plus d’un mois d’absence en raison d’une entorse de la cheville, le joueur de 24 a accéléré dans les dernières minutes du quatrième quart-temps pour sécuriser la victoire des siens. Wagner a notamment rentré des lancers importants tout en signant deux paniers clutch. « Revenir de blessure est toujours difficile et surtout avant une semaine aussi pleine d'émotions. On voulait profiter à fond de cette expérience ici, et je suis content d'avoir pu faire des actions décisives à la fin », notait l’intéressé.

C’est vrai qu’il avait commencé timidement en ratant notamment 10 de ses 13 premiers tirs. La nervosité de jouer à domicile, sans doute.

« J’ai évidemment vu mes parents, je savais où ils étaient assis. Je n’ai clairement pas pu voir tout le monde. Honnêtement, ça ressemblait à un match à domicile.(…) L’ambiance était vraiment incroyable ici. Ça a évidemment aidé que nous ayons deux Berlinois dans l’équipe, ce qui a fait venir beaucoup de monde et créé beaucoup de bruit. De manière générale, je pense que l’Europe est connue pour avoir un peu plus d’ambiance. Mais ça faisait vraiment très plaisir de jouer ici, devant une salle pleine et un public comme celui-là. »

Le champion du Monde et d’Europe a tout de même terminé avec 18 points et 9 rebonds. Son retour va faire le plus grand bien au Magic, qui a peiné à enchaîner les succès en son absence. C’est simple, Orlando n’avait plus gagné deux matches de suite depuis sa blessure. Sa présence hier a aidé le groupe de Jamahl Mosley a décroché une deuxième victoire de rang en attendant le prochain duel avec Memphis, cette fois-ci à Londres.

Franz Wagner va avoir besoin de temps pour se remettre de ses émotions et retrouver toutes ses sensations. Mais avec son comeback, celui de son frère, l’explosion d’Anthony Black et les performances de Paolo Banchero et Desmond Bane, le Magic va peut-être enfin passer un cap à l’Est.

