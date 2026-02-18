Frayeur pour Deandre Ayton, brièvement arrêté aux Bahamas

Deandre Ayton a été arrêté aux Bahamas sur une suspicion de possession de marijuana. Le pivot des Lakers a été relâché après une rapide investigation.

Deandre Ayton, le pivot des Los Angeles Lakers, a vécu un moment très inconfortable ce mardi à l’aéroport international Lynden Pindling, à Nassau, aux Bahamas. Selon ESPN, Ayton a été retenu brièvement par les autorités locales après un contrôle ayant mené à une suspicion de possession de marijuana.

Le joueur, originaire des Bahamas et en séjour chez lui pendant le break du All-Star Game, aurait été intercepté à son arrivée alors que les forces de l’ordre ont évoqué la découverte d’une très petite quantité de substance illégale. Rapidement, la situation a évolué : d’après son entourage, l’élément incriminé n’était finalement pas dans son sac mais dans celui d'un autre voyageur, ce qui aurait conduit à sa libération sans poursuites, après seulement quelques heures.

L’épisode rappelle que même si la ligue a largement assoupli sa politique sur le cannabis ces dernières années, les lois locales restent souveraines et peuvent varier fortement d’un pays à l’autre, y compris dans des destinations familières.

Aux Bahamas, la marijuana reste illégale pour un usage récréatif. Même si le pays a engagé une évolution autour du cannabis médical, la possession, le transport ou l’importation (notamment à l’aéroport) peuvent toujours entraîner une interpellation, une amende et, selon les cas, des poursuites.

Plus de peur que de mal, donc, pour Deandre Ayton. Les Lakers auraient été bien embarrassés de devoir se passer de leur joueur prochainement alors qu'ils cherchent à verrouiller une qualification directe pour les playoffs loin d'être acquise. Los Angeles est pour le moment 5e de la Conférence Ouest.