Face à Toronto, Deandre Ayton a réalisé un match parfait et s’est offert une place dans l’histoire des Lakers grâce à une performance sans précédent.

Deandre Ayton a signé l’un des matches les plus propres de l’histoire récente des Los Angeles Lakers. Face aux Toronto Raptors, le pivot a livré une prestation sans faute pour mener Los Angeles vers une victoire nette 110-93, tout en inscrivant son nom dans les livres de records de la franchise.

En 33 minutes, Ayton a compilé 25 points à 10/10 au tir, 13 rebonds, une passe décisive et un contre, sans perdre le moindre ballon.

Un exploit statistique inédit à Los Angeles

La ligne de statistiques réalisée par Deandre Ayton lui permet d’atteindre un jalon historique. Il devient le premier joueur des Lakers à cumuler 25 points, un pourcentage de réussite de 100 % et zéro ballon perdu dans un même match depuis que les pertes de balle sont officiellement comptabilisées en NBA, à partir de la saison 1977-1978.

Un fait d’autant plus marquant qu’il s’inscrit dans une franchise dont l’histoire regorge de performances individuelles majeures.

Aux côtés de Chamberlain et Kupchak

Ayton rejoint également un cercle encore plus restreint. Il n’est que le troisième joueur de l’histoire des Lakers à réussir un match à 100 % au tir sur au moins dix tentatives, tout en captant au moins dix rebonds. Les deux autres noms à avoir accompli cet exploit sont Wilt Chamberlain en 1969 et Mitch Kupchak en 1981.

Une comparaison flatteuse, qui souligne l’efficacité extrême affichée par le pivot face à une équipe de Toronto dépourvue d’une véritable présence intérieure pour le contenir.

Un rôle clé dans la période à venir

Cette performance arrive à un moment charnière pour les Lakers. Avec un bilan désormais porté à 25 victoires pour 16 défaites, Los Angeles s’apprête à entamer une séquence exigeante de la saison, marquée par huit matches consécutifs à l’extérieur.

Le staff attend donc d’Ayton qu’il continue à stabiliser la raquette et à imposer sa présence physique.

« Il a été phénoménal », a résumé l’entraîneur JJ Redick après la rencontre.

Une référence dans une saison en construction

Critiqué cette saison, Deandre Ayton a rappelé, le temps d’un match, à quel point son impact peut être déterminant lorsque son efficacité est maximale. Une performance historique, qui pourrait servir de point d’appui pour les Lakers à l’approche de l’un des passages les plus délicats de leur calendrier.

