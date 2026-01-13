Sur son podcast, Zach Lowe a sévèrement critiqué Deandre Ayton, estimant que le pivot des Lakers n’a jamais réellement progressé depuis ses débuts en NBA.

Deandre Ayton est devenu la principale option des Los Angeles Lakers au poste de pivot cette saison, mais son évolution et son impact continuent de diviser. Dans le dernier épisode de son podcast, le journaliste ESPN Zach Lowe a livré une analyse particulièrement sévère du jeu et du développement de l’intérieur bahaméen.

Si Ayton affiche des statistiques correctes, Lowe estime que son impact réel reste en deçà des attentes placées en lui depuis son arrivée en NBA.

« Ça ne fonctionne pas vraiment »

Zach Lowe commence par rappeler qu’il n’attendait pas une version All-Star d’Ayton à Los Angeles, mais un rendement solide et constant.

« J’ai dit avant la saison que ça allait fonctionner. Et quand je dis “fonctionner”, je ne parle pas de “DominAyton” ou d’un All-Star Game. Je parle de 16 points, 8 rebonds, une défense solide, finir près du cercle. Il est à 14 points et huit rebonds, avec 68 % de réussite, donc on pourrait croire qu’il atteint ces critères. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. »

Selon Lowe, le problème se situe autant en défense qu’en attaque.

« Défensivement, il n’a pas été assez bon. Offensivement, il y a trop de soirs où il devient un joueur secondaire, à huit ou neuf rebonds certes, mais sans réel impact. »

Un développement jugé insuffisant

Le journaliste va plus loin en questionnant l’évolution globale d’Ayton depuis son arrivée dans la ligue. Drafté en première position, le pivot était perçu comme un joueur au potentiel très large.

« Comment est-ce possible qu’un joueur de 19 ans bon partout mais excellent nulle part, soit aujourd’hui un joueur de 27 ans bon partout mais excellent nulle part ? Il ne s’est amélioré dans aucune partie de son jeu offensif. »

Pour Zach Lowe, cette stagnation est au cœur de la déception entourant le joueur.

« Un potentiel jamais façonné »

La critique la plus marquante intervient lorsqu’il compare Ayton à un talent brut jamais réellement exploité.

« C’est tellement décevant que ce gars qui ressemblait à une masse d’argile qu’une équipe pouvait façonner comme elle le voulait soit devenu au final juste une masse d’argile en attaque. »

Une métaphore lourde de sens, qui résume le regard très dur porté par Lowe sur la trajectoire du pivot.

Un rôle malgré tout central aux Lakers

Malgré ces critiques, Deandre Ayton demeure une pièce importante de la rotation des Lakers. Utilisé comme quatrième option offensive, il tourne à 13,9 points à 69,7 % au tir, 8,3 rebonds, 0,8 interception et un contre par match en 29,3 minutes de jeu.

Arrivé à Los Angeles pour combler le vide laissé par le départ d’Anthony Davis vers les Dallas Mavericks, Ayton continue donc d’apporter une production mesurable. Mais elle reste bien trop éloignée des promesses initiales.

JJ Redick taille sa propre équipe après la défaite des Lakers à Sacramento