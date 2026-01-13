JJ Redick taille sa propre équipe après la défaite des Lakers à Sacramento

JJ Redick était très remonté après la lourde défaite des Lakers face aux Kings. Leur réussite à trois-points a été simplement catastrophique.

Après une nouvelle défaite gênante, les Los Angeles Lakers se retrouvent encore une fois sous pression, et le coach JJ Redick n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. Lundi soir, Sacramento a battu L.A. 124-112, laissant les Lakers coulés par leurs propres démons offensifs malgré une performance individuelle énorme de Luka Doncic (42 points) et quelques éclairs de LeBron James.

Ce n’est pas seulement la défaite qui fait jaser, mais la manière. Une équipe qui n’a pas réussi à faire rentrer des tirs ouverts tout en laissant les Kings bombarder derrière l’arc à un pourcentage insolent.

Un match de contrastes : Doncic inarrêtable, les Lakers inefficaces

Le tableau statistique de la rencontre résume bien la situation des Lakers. Luka Doncic a été absolument dominant, terminant avec 42 points, 8 passes et 7 rebonds, mais son éclat individuel n’a pas suffi à faire basculer le résultat en faveur de son équipe.

LeBron James a ajouté 22 points, et Deandre Ayton a signé un double-double avec 13 points et 13 rebonds. Malgré ces performances, les Lakers ont tiré à 49% au total, mais l’un des chiffres les plus criants est ailleurs : seulement 22% de réussite à trois points (8/36).

À l’inverse, les Kings ont littéralement chauffé la mire de loin : 65,4% à trois points (17/26), un rendement qui a littéralement torpillé les espoirs de Los Angeles.

Dans ce contexte, Redick, confronté à une avalanche de tirs manqués malgré des positions claires, n’a rien édulcoré.

« Je pense qu’on a bien commencé dans le premier quart-temps, puis il y a eu un certain nombre de tirs à trois points ouverts qui ne sont pas rentrés. Et évidemment, ça a continué. Pendant ce temps-là, eux, ils ont quasiment tout rentré. Je suis sûr que ce n’est pas aussi simple que ça… mais en fait, si. »

Un constat brutal, presque désabusé, mais surtout très clair : les Lakers ont eu des tirs ouverts mais ne les ont pas rentrés. Il ne s’agit pas d'un manque d’effort, mais de résultats bruts, et Redick ne s’est pas caché derrière des excuses.

« Littéralement, on n’arrive pas à mettre un tir. Si vous regardez les stats, les Kings sont juste à côté de nous parmi les pires équipes de la ligue au tir. Et pourtant, ce soir, ils ont réussi le meilleur pourcentage, ou à égalité avec Houston, que n’importe quelle équipe ait réussi cette saison. Donc voilà, c’est typique. On était 28e avant ce match au pourcentage à trois points concédé à l’adversaire, on sera 29e ou 30e après ce soir. »

"C’est le thème de la saison..."

La continuité dans la frustration a aussi été soulignée par Redick :

« On a eu 50 passes potentielles ce soir. On n’en a converti que 21. Le score attendu nous donnait vainqueurs de 24 points... C’est ça le thème. Ça a été le thème toute la saison. Donc il faut continuer à shooter, j’imagine. »

Ce chiffre est révélateur : les Lakers ont fait bouger le ballon, ils ont trouvé des opportunités, mais la conversion n’a pas suivi. Et Redick n’a pas hésité à pointer une forme de répétition dans les mauvais résultats. Et quand on lui a demandé si la défense extérieur devait aussi être à blâmer, Redick a relativisé :

« La défense à trois-points… je veux dire, ce n’est pas simple. Je parle du pourcentage à trois points concédé. C’est typique. Si on regarde, je ne sais pas si c’est encore le cas ce soir, mais sur les sept matchs précédents, on faisait partie des meilleures défenses de la ligue. Donc on fait quand même des choses positives. On a simplement affronté une équipe en grosse réussite au tir ce soir. »

Entre les lignes, c’est un message double : reconnaître que l’opposition a été très chaude derrière l’arc, mais aussi ne pas accepter que cela serve d’excuse complète à la production offensive des Lakers.

Quelques éclaircies individuelles… qui n’aident pas l’ensemble

Même dans une lourde défaite, Redick a reconnu des "performances solides" chez certains joueurs :

« Luca (Doncic) a mis des tirs. Jaxson (Hayes) a encore une fois été exceptionnel, il joue de manière très solide ces derniers temps. »

Mais, à trois-points, les titulaires ont été vraiment dans le dur. LeBron (0/5), LaRavia (0/5), Smart (0/3) et Doncic (2/9). Quant aux remplaçants, Vanderbilt (0/3) et Knecht (1/4) n'ont pas fait beaucoup mieux. C'est finalement, contre toute attente, Bronny James qui a sorti son épingle du jeu avec un joli 2/2. Comme quoi...

Cette conférence de presse de JJ Redick ne sonne pas comme une réaction isolée à une défaite. Elle illustre un problème structurel d’efficacité chez les Lakers : le talent offensif est là (Doncic, James, Ayton) mais la conversion des tirs et la constance ne suivent pas. Un pourcentage à trois points rarissime ne peut pas être la seule explication à une telle défaite...

