La soirée devait être symbolique pour LeBron James. Elle s’est finalement conclue sur une note plus ironique. Après leur succès face aux Los Angeles Lakers, les Sacramento Kings ont gentiment chambré la star des Lakers sur les réseaux sociaux, à l’occasion du premier match disputé avec son nouveau patch commémoratif.

LeBron James venait en effet d’inaugurer un écusson spécial célébrant sa 23e saison NBA, une première dans l’histoire de la ligue.

Un patch historique… et une soirée compliquée

Pour marquer cet accomplissement inédit, la NBA et Topps ont dévoilé un patch que LeBron James portera tout au long de la saison avec les Lakers. Mais ce premier match avec l’écusson n’a pas tourné en faveur de Los Angeles.

Battus 124-112 sur le parquet de Sacramento, les Lakers ont surtout souffert défensivement. Les Kings ont affiché une adresse impressionnante, avec 58,4 % de réussite au tir et 65,4 % à trois points, prenant rapidement le contrôle de la rencontre.

La réaction moqueuse de Sacramento

À l’issue du match, Sacramento a choisi de s’amuser de la situation sur son compte officiel X.

« Mauvais jour pour faire ses débuts de patch de maillot. »

Une pique légère, directement liée au contraste entre l’événement célébré autour de LeBron James et l’issue collective de la rencontre.

Une prestation solide de LeBron, insuffisante collectivement

Sur le plan individuel, LeBron James n’a pourtant pas démérité. Il a terminé la soirée avec 22 points, trois rebonds et quatre passes décisives. Une performance correcte, mais insuffisante pour compenser les largesses défensives des Lakers.

Sacramento a notamment pu compter sur un grand match de Malik Monk, auteur de 26 points face à son ancienne équipe, avec sept tirs à trois points inscrits.

Une soirée symbolique, mais à oublier pour les Lakers

Si le patch restera un marqueur fort de la longévité exceptionnelle de LeBron James, son baptême du feu n’aura pas été à la hauteur de l’événement sur le plan sportif. Pour les Kings, en revanche, la victoire s’est accompagnée d’un clin d’œil assumé, venant conclure une soirée parfaitement maîtrisée.

Un signe de plus de la retraite à venir de LeBron James ?